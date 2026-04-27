Afrique: Championnats d'Afrique - Dacosta et Mballo offrent deux médailles de bronze au pays en individuel

Dakar — Les judokas sénégalais Ryan Dacosta (-90 kg) et Oumar Mballo (-66 kg) ont chacun décroché une médaille de bronze aux Championnats d'Afrique seniors de judo à l'issue des épreuves individuelles disputées samedi à Nairobi, au Kenya.

Dacosta, directement qualifié en huitièmes de finale, a remporté son premier combat face à l'Angolais Marcio Senga, avant de s'incliner en quart de finale contre l'Égyptien Ammar Abohashime. Repêché, il s'est relancé dans la course à la médaille de bronze en battant le Nigérien Mohamed Tossa Gbego, puis le Tunisien Abdelaziz Ben Ammar, terminant ainsi à la troisième place, à égalité avec le Mauricien Rémi Feuillet. Dans cette catégorie, l'Égyptien Abdalla Abdelsamea a remporté la médaille d'or, tandis que son compatriote Abohashime s'est adjugé l'argent.

De son côté, Oumar Mballo (-66 kg) a connu un parcours similaire. Après une victoire contre le Congolais Aloise Awassi Songo lors des tours préliminaires, il a éliminé le Malgache Kévin Emilson Ralevazaha au tour suivant. Il a toutefois été battu en quart de finale par le Marocain Abderrahmane Boushita. Repêché, Mballo a ensuite dominé le Nigérian Michael Agbo pour s'adjuger la médaille de bronze, qu'il partage avec Boushita. L'autre Sénégalais engagé dans cette catégorie, Mouhamedou Mboup, a atteint les repêchages pour la troisième place, mais s'est incliné dès son premier combat.

Le Sénégal est représenté par 13 athlètes en individuel, dont cinq femmes, ainsi qu'en équipes mixtes. Les autres combattants -- Harouna Keita et Pape Mbaye Seck (-60 kg), Chamsidine Diouf (-81 kg), Abderahmane Diao (-90 kg) et Mbagnick Ndiaye (+100 kg) -- ont été éliminés lors des tours préliminaires ou en huitièmes de finale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté des dames, Diakhou Sène Sonko (-48 kg), Diodio Sonko (-52 kg), Soukaina Coly (-57 kg), Germaine Corréa (-70 kg) et Soda Gueye (+78 kg) n'ont pas réussi à franchir les premiers tours. Le Sénégal participe, ce dimanche, à l'épreuve par équipes mixtes, qui regroupe onze nations réparties en quatre poules. Logés dans le groupe B, les Lions affronteront le Congo lors d'un premier duel à élimination directe. En cas de victoire, ils rencontreront l'Angola au tour suivant. La compétition a réuni plus de 260 judokas issus de plus de 35 pays.