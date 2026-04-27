Sénégal: Kafountine - Maimouna Dièye salue le rôle déterminant des femmes dans la dynamique de développement territorial

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maimouna Dièye, a salué, samedi, le rôle déterminant des femmes de Casamance dans la dynamique de développement territorial et de souveraineté économique.

S'exprimant lors d'un forum d'exposition organisé par le Réseau des femmes actives de Kafountine (REFAK), la ministre a rappelé que son département avait lancé, il y a deux ans à Ziguinchor, une tournée nationale d'animation socio-économique au profit des groupements féminins. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de corriger les effets de l'isolement longtemps subi par la Casamance, affirmant que "cette page est désormais tournée" grâce aux politiques impulsées par les pouvoirs publics.

Selon Mme Dièye, le forum de Kafountine illustre concrètement les résultats de ce programme à travers la valorisation des produits agroalimentaires transformés par les femmes bénéficiaires de financements publics. Elle a félicité ces dernières pour leur contribution à la souveraineté alimentaire et économique. La ministre a également mis en avant les mécanismes de financement déployés, notamment le Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin et le Fonds national de crédit pour les femmes.

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Elle a souligné que l'appui de 10 millions de francs CFA accordé au Réseau des femmes actives de Kafountine constitue "un investissement stratégique", saluant leur capacité de remboursement, avec près de 2 millions de francs CFA déjà restitués en un an.

Prenant la parole, le maire de Kafountine, David Diatta, a exprimé la gratitude des populations locales envers la ministre, estimant que sa présence constitue un signal fort en faveur du développement économique de la zone. Il a mis en exergue le potentiel de Kafountine, qualifiée de "pôle économique en devenir", et magnifié l'engagement des femmes, dont les initiatives contribuent à structurer durablement l'économie locale.