Sénégal: Le remboursement des prises en charge, 'cheval de bataille' du Syndicat des médecins privés

Dakar — Le Syndicat des médecins privés du Sénégal (SYMEPS) compte faire du remboursement des prises en charge par les assurances et les IPM son "cheval de bataille" pour permettre aux cliniques de combler leurs déficits, a annoncé, samedi, son nouveau président.

Dr El Hadji Malick Niang a été élu lors d'une Assemblée générale, succédant ainsi au Dr Abdou Kane Diop. "Il se trouve que nos cliniques souffrent énormément des créances des IPM et des assurances qui ne sont pas remboursées. Donc ça restera un cheval de bataille pour nous, pour que ce phénomène, qui constitue pour les cliniques un déficit énorme, puisse être réglé. Il y a des créances qui datent des années et alourdissent la dette des cliniques", a déclaré Dr Niang.

Selon lui, il s'agit pour le SYMEPS de voir "comment faire pour que les assurances et les IPM puissent payer les cliniques à temps, parce que ça constitue un goulot d'étranglement pour toutes les structures de santé privée". Il a souligné aussi que l'une des premières priorités de la nouvelle équipe est d'unir les médecins privés afin de massifier le syndicat pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés, citant entre autres la tarification.

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"Depuis presque 25 ans, le tarif au niveau des structures privées de santé n'a pas bougé, ce qui constitue un problème énorme. On a déjà travaillé sur la nomenclature et on espère qu'il y aura des avancées pour que cette nomenclature puisse être signée", a t-il dit.

Dr El Hadji Malick Niang a assuré que le SYMEPS va œuvrer d'avantage pour rendre la médecine accessible aux populations. "Là où l'État n'est pas, nous allons essayer de nous s'installer et de rendre accessibles les soins 24 heures sur 24. C'est ce rôle que nous jouons pour que les populations puissent avoir accès aux soins partout au Sénégal", a t-il promis.