Togo: Un nouveau plan climatique pour anticiper plutôt que subir

Dix ans après sa première version, le PNA actualisé offre au pays un cadre renforcé pour anticiper les risques climatiques et attirer les financements internationaux.

Inondations récurrentes, sécheresses prolongées, pluies imprévisibles, les effets du changement climatique se font sentir de plus en plus fortement au Togo, affectant l'agriculture, la santé publique, l'accès à l'eau potable, les forêts et les zones côtières.

Pour y faire face, le pays vient de finaliser son nouveau Plan national d'adaptation (PNA), dont les travaux se sont achevés ce samedi. Ce document stratégique, qui actualise une première version vieille de dix ans, intègre les nouvelles réalités locales et s'appuie sur des avancées majeures -- notamment la loi sur la lutte contre les changements climatiques et le processus de décentralisation, qui permet désormais aux communes de jouer un rôle actif dans la mise en oeuvre des actions climatiques.

L'enjeu est triple : combler les lacunes en matière d'adaptation, renforcer la planification sectorielle et, surtout, permettre au Togo de capter davantage de financements climatiques internationaux pour déployer ses actions à grande échelle.

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« Le PNA actualisé devient un outil majeur pour préparer le Togo à affronter les défis climatiques et construire une société plus résiliente », a souligné Dimizou Aouffoh Koffi, représentant du ministère de l'Environnement.

Un plan. Une ambition. Et une conviction partagée : face au climat, personne ne peut agir seul.