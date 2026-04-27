Sénégal: Kaolack - Lancement officiel des activités de la 10e édition de la Foire internationale

Kaolack — Le gouverneur de la région de Kaolack (centre), Mouhamadou Moctar Watt, a procédé, samedi, au lancement officiel des activités de la dixième édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) placée sous le thème "Industrialisation et souveraineté économique : les territoires à l'avant-garde".

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, territoriales, militaires et paramilitaires, des personnalités politiques, diplomatiques et religieuses et coutumières ainsi que des acteurs économiques. La FIKA, une initiative de la Cambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, en partenariat avec la mairie de Kaolack, vise à "bâtir une économie forte et inclusive".

"Aujourd'hui, Kaolack se développe, parce qu'elle est attrayante, cette région inspire, elle revit. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un travail acharné qui allie discipline et courage politique. Parce que nous avons fait siennes les recommandations divines qui suggèrent que chaque individu doit contribuer au développement de son terroir", a déclaré Serigne Mboup, le président de la CCIAK. Il estime que chaque citoyen doit pouvoir contribuer au développement de sa localité et de son pays.

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"Nous restons engagés, sans réserve, aux côtes de l'Etat du Sénégal, sous la conduite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère", a lancé Serigne Mboup, également maire de la commune de Kaolack. Pour le gouverneur, la FIKA traduit la "volonté constante" de la CCIAK d'œuvrer en faveur de l'animation et du développement économique de la région de Kaolack.

"L'organisation d'une foire répond à un triple souci : offrir une vitrine pour nos produits locaux, un espace, un lieu de rencontre entre l'offre et la demande mai également, elle joue un rôle extrêmement important dans la promotion de la région et, au-delà, montre la contribution de Kaolack à l'intégration économique sous-régional de l'Afrique de l'Ouest", a fait valoir Mouhamadou Moctar Watt.

Le choix du thème de la dixième édition s'aligne sur la vision de l'Agenda Sénégal 2050, selon lui. "Si à Kaolack a fait ce choix de promouvoir l'industrialisation, c'est parce que la région est consciente de ses énormes potentialités qui repose d'abord sur un capital humain de qualité, en ce sens que nous disposons d'un réseau d'opérateurs économiques extrêmement dynamiques et engagés dans le développement de notre territoire, avec une longue expérience en matière d'activités économiques", a dit M. Watt.