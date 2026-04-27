Sénégal: Linguère - 125 femmes formées au métier de la pâtisserie pour promouvoir l'entrepreneuriat local

26 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Linguère — Cent vingt-cinq femmes issues de cinq groupements de promotion féminine ont reçu, samedi à Dahra, dans le département de Linguère, des attestations après une formation en pâtisserie de quatre jours initiée par le mouvement citoyen "Je Participe".

"Nous sommes venus à Dahra ce samedi 25 avril 2026 pour présider la cérémonie de clôture de la formation en pâtisserie au profit de 125 femmes pour leur permettre de mettre en place leur propre entreprise de développement local", a déclaré Mamadou Ndao, le président dudit mouvement. Présidant la cérémonie de clôture, M. Ndao, par chef du centre des services fiscaux et conservateur de la propriété et des droits fonciers de Mbour, a indiqué que cette initiative vise à favoriser l'autonomisation économique des bénéficiaires à travers l'entrepreneuriat local.

Selon lui, cette formation en pâtisserie entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action sociale du mouvement. Il a, en outre, annoncé la poursuite des actions de renforcement de capacités au cours de l'année en cours. "Nous avons pas mal de formations et de renforcement de capacités que notre association va mettre en place pour l'année 2026", a-t-il fait savoir.

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Le président du mouvement "Je Participe" a également assuré que les bénéficiaires seront accompagnées dans la mise en œuvre de leurs projets. "Cette formation sera accompagnée de financements pour bien entreprendre (...) Nous avons pris l'engagement d'accompagner les bénéficiaires jusqu'à la fin de l'année 2026 afin de faire une évaluation et de dégager d'autres perspectives", a-t-il promis. En marge de la cérémonie, un lot de matériel a été remis à l'association des menuisiers de Dahra, dans le but de "moderniser le secteur de l'artisanat qui joue un rôle important dans l'économie du Djoloff", selon M. Ndao.

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