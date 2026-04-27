Sénégal: Kaolack - Fin d'un atelier de formation sur la prise en charge des personnes âgées

Kaolack — Le district sanitaire de Kaolack (centre) a abrité un atelier de formation portant sur l'approche ICOPE, "Integrated Care for Older People" (Soins intégrés pour les personnes âgées, en anglais), un programme développé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour prévenir la dépendance des personnes âgées.

La formation de trois jours (du 23 au 25 avril) est organisée dan le cadre du Projet VIHeillir-2 "Soins intégrés des personnes âgées en clinique et en communauté" en contexte décentralisé au Cameroun et au Sénégal, destiné à des prestataires qualifiés et autres acteurs communautaires.

Elle vise spécifiquement à renforcer les capacités de 39 participants, composés de 13 prestataires qualifiés et de 26 agents communautaires, afin de leur permettre d'intégrer le dépistage du déclin fonctionnel des personnes âgées et de proposer des interventions simples, préventives et adaptées au niveau communautaire. Les participants vont ainsi, à travers cette formation pratique, renforcer leurs rôles de prévention, détection et de prise en charge des maladies chroniques.

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Selon le professeur Mamadou Coumé, chef du service de gériatrie Centre hospitalier national universitaire de Fann à Dakar, estime que face au vieillissement progressif de la population, les systèmes de santé doivent aujourd'hui s'adapter. Le projet VIHeillir-2 ambitionne de renforcer les dispositifs de prise en charge des personnes âgées de 50 ans et plus vivant avec le VIH et/ou souffrant de pathologies chroniques, à travers des approches intégrées et innovantes adaptées aux réalités locales, a précisé le professeur Coumé, par ailleurs coordonnateur technique dudit projet.

Le Projet VIHeillir 2, soutenu par Expertise-France, est une initiative innovante lancée en 2020 dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) âgées de 50 ans et plus L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées de 50 ans et plus vivant avec le VIH et/ou des maladies chroniques en renforçant leur accès à la prise en charge de certaines dont le diabète, l'hypertension artérielle, les hépatites B et C et le cancer du col de l'utérus.

"Nous avons formé l'ensemble des spécialistes à la prise charge de ces pathologies mais il restait l'approche gériatrique dont la plus communautaire a été déjà mise en oeuvre par l'OMS à travers l'approche ICOPE", a souligné le professeur en médecine.

"Il s'agit d'une approche novatrice qui nous sort complètement de notre contexte habituel de soins. Je donne un exemple très simple : une personne âgée malade est caractérisée par la polypathologie qui est une association de plusieurs maladies qui la poussera à aller consulter différents centres de soins, vers des spécialistes éloignés les uns des autres", a expliqué le professeur Mamadou Coumé.