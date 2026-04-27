Angola: Le Primeiro de Agosto subit sa première défaite au championnat national

26 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/WR/LUZ

Luanda — Le Primeiro de Agosto s'est incliné ce dimanche à Luanda face à l'Académica do Lobito (0-1) lors de la 24e journée du Championnat national de football (Unitel Girabola League 2025-2026), disputée au stade França Ndalu.

L'attaquant Milson a inscrit l'unique but de la rencontre à la 42e minute. Suite à ce résultat, le Primeiro de Agosto conserve sa troisième place avec 46 points, tandis que l'Académica do Lobito est 12e avec 29 points. Lors de la 25e journée, D'Agosto se déplacera à Zaïre pour affronter le São Salvador do Kongo au stade Álvaro Buta, tandis que l'Académica do Lobito recevra le Guelson FC au stade Ombaka. Le championnat est mené par Petro de Luanda, avec 60 points, suivi de Wiliete de Benguela en deuxième position avec 47 points.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.