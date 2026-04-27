Angola: Le Primeiro de Agosto subit sa première défaite au championnat national

Luanda — Le Primeiro de Agosto s'est incliné ce dimanche à Luanda face à l'Académica do Lobito (0-1) lors de la 24e journée du Championnat national de football (Unitel Girabola League 2025-2026), disputée au stade França Ndalu.
L'attaquant Milson a inscrit l'unique but de la rencontre à la 42e minute. Suite à ce résultat, le Primeiro de Agosto conserve sa troisième place avec 46 points, tandis que l'Académica do Lobito est 12e avec 29 points. Lors de la 25e journée, D'Agosto se déplacera à Zaïre pour affronter le São Salvador do Kongo au stade Álvaro Buta, tandis que l'Académica do Lobito recevra le Guelson FC au stade Ombaka. Le championnat est mené par Petro de Luanda, avec 60 points, suivi de Wiliete de Benguela en deuxième position avec 47 points.