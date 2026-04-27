Afrique: Le pays affrontera le Botswana et la République centrafricaine lors des matchs dates FIFA

26 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — L'Angola affrontera les équipes nationales du Botswana et de la République centrafricaine les 5 et 9 juin respectivement, lors de la deuxième phase de la date FIFA de l'année.

Selon la Fédération angolaise de football (FAF), les deux matchs se dérouleront à Casablanca, au Maroc. Il s'agira des deux premières rencontres pour le nouveau sélectionneur des Palancas Negras (l'équipe nationale angolaise), le Sénégalais Aliou Cissé. En septembre, les Angolais disputeront les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, qui se tiendra au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

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