Angola: Six enfants opérés d'une cardiopathie congénitale au CHDCP

Luanda — Six enfants atteints de cardiopathie congénitale, sur un total de cinq mille dans le pays, ont été opérés avec succès au Complexe Hospitalier des Maladies Cardiopulmonaires Cardinal Dom Alexandre do Nascimento (CHDCP), à Luanda.

Selon le directeur du service de chirurgie cardiaque pédiatrique de l'hôpital, Gade Miguel, lors d'une conférence de presse, les interventions ont débuté le 20 avril dans le cadre d'une campagne et se poursuivront. D'après le spécialiste, trois des six patients sont en soins intensifs et trois sont hospitalisés en soins d'infirmerie, dans un état stable. Dans le cadre de cette campagne, a-t-il souligné, l'hôpital a accueilli des patients des provinces de Huíla, Malanje et Bié.

Gade Miguel a également annoncé que l'hôpital prévoit d'opérer en moyenne treize enfants la semaine prochaine, dont l'état clinique permet déjà de réaliser les examens nécessaires à l'intervention. Le directeur a indiqué que l'hôpital avait réalisé ses deux premières interventions chirurgicales avec une équipe majoritairement étrangère, alors qu'à ce stade, le pays compte déjà un certain nombre de médecins nationaux spécialisés et compétents.

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Par ailleurs, il a expliqué que sur 100 enfants nés en Angola, huit ont une probabilité de naître avec une cardiopathie congénitale. Le professionnel de santé a révélé que nombreux de ces nouveau-nés risquent de mourir s'ils ne sont pas diagnostiqués précocement. Dans ce contexte, il a indiqué que, désormais, les campagnes de dépistage seront menées en fonction de la complexité des pathologies présentées par les enfants. « Nous avons déjà atteint l'objectif fixé pour la fin de l'année en termes de nombre de diagnostics établis », a-t-il poursuivi.

Le directeur du service de chirurgie cardiaque pédiatrique de l'hôpital a précisé que les cardiopathies congénitales sont une conséquence de la croissance démographique de tout pays et ne dépendent donc pas de facteurs externes. À cette occasion, Rainha Figueiredo, un patient de 15 ans, a exprimé sa satisfaction de se sentir mieux et de pouvoir jouer avec ses amis après sa sortie de l'hôpital. « J'étais très fatigué, je ne pouvais pas jouer au ballon, j'avais très mal à la poitrine et j'avais beaucoup de mal à respirer. Maintenant, je me sens mieux et je suis content », a-t-il déclaré.

En 2025, 197 interventions chirurgicales cardiovasculaires complexes ont été réalisées, témoignant des efforts constants de l'équipe multidisciplinaire malgré des difficultés structurelles. Ce type d'intervention chirurgicale a commencé à être pratiqué en Angola à l'hôpital Josina Machel en novembre 2008. Actuellement, le complexe hospitalier Cardinal Dom Alexandre do Nascimento, spécialisé dans les maladies cardiopulmonaires et pulmonaires, à Luanda, est une référence pour la réalisation d'interventions complexes, y compris pédiatriques.