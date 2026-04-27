Angola: Boxe - L'Inter peut conserver le trophée de la Coupe du pays

Luanda — Interclube a placé huit boxeurs en finale de la Coupe d'Angola de boxe masculine senior, dont les combats auront lieu ce dimanche (26), au pavillon II de la Cidadela Desportiva, à Luanda, renforçant les possibilités de conserver le trophée.

Dans la catégorie des 50 kg, Nuno Ribeiro représente l'Interclube contre André Yombo, du Clube Lá Finca. Pour accéder à la finale, l'athlète de l'équipe affiliée au Ministère de l'Intérieur a battu Manuel Kito (Mavungo), 3-0, tandis que son adversaire a vaincu Domingos Sampaio (Electro do Lobito). Dans la catégorie des 47 kg, Miguel Kembo affrontera Martinho Ferreira, de Bulls Big. Le boxeur de l'Interclube a assuré sa place en finale après avoir battu Manuel Soma (Electro do Lobito), 3-0, tandis que son adversaire a battu Júlio Zau (As Águias), 2-1.

Dans la catégorie des 55 kg, Jonilson Matumona affronte Daniel Gomes, de l'équipe Talentos. Le combattant de l'Interclube a vaincu Pembele Fernando (Bulls Big), tandis que son adversaire a battu Ângelo Sessa (ENDE). Dans la catégorie des 65 kg, Enoque Luzolo représente Interclube en finale contre Bernardo Sandro (Talentos). Luzolo s'est imposé face à Carlos Cachambalala (Núcleo do Huambo) en demi-finale, tandis que son rival a écarté Cristiano Miguel (Exército).

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Chez les 70 kg, Morais Orlando affrontera Tetane Felemo (Talentos). Le boxeur de l'Interclube a battu Kene Francisco (Exército) par RSC, tandis que son adversaire a écrasé Victor Garcia (Njila) 3-0. Chez les 75 kg, Naftal Goma affrontera Ramiro dos Santos (Talentos). Pour accéder à la finale, Goma s'est imposé face à Samuel Papel (Sporting do Lubango) 3-0, et son adversaire a éliminé Cristiano Valente (Exército). Dans la catégorie des 85 kg, Carlos Luyana combat Adilson Mabanza (Mavinga). L'athlète Interclube a battu Joaquim Ibutene (Palancas Negras) 3-0, tandis que son adversaire a éliminé Bukutu Pedro (Talentos) par KO.

Enfin, chez les +90 kg, Francisco Kazima fera face à Mbala Mussa (Águia da Maianga). Kazima s'est qualifié après avoir battu un athlète d'As Águias sur le score de 3-0, tandis que Mussa a vaincu Eugénio Paulo (Exército).

L'équipe des Talentos, championne nationale senior en titre, comptera six représentants en finale et tentera de remporter la Coupe d'Angola pour la première fois, mettant ainsi fin à la domination d'Interclube. La pesée des athlètes est prévue entre 8h00 et 10h00, et les combats finaux débuteront à 14h00.