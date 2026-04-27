Afrique: Le président du Parlement angolais au Mozambique pour renforcer la coopération parlementaire

Luanda — Les Assemblées nationales d'Angola et du Mozambique évalueront, à partir de ce lundi 27 à Maputo, le renforcement de leur coopération bilatérale, dans le cadre de la visite officielle de quatre jours du président du Parlement angolais, Adão de Almeida, au Mozambique.

À son arrivée ce dimanche dans la capitale mozambicaine, Adão de Almeida a été accueilli par le premier vice-président de l'Assemblée de la République du Mozambique, Hélder Ernesto Injojo. L'ordre du jour prévoit également, le lundi, une réunion de travail avec son homologue, Margarida Talapa, suivie d'entretiens officiels entre les deux délégations et de la signature d'un programme de coopération. Cet instrument couvre plusieurs domaines parlementaires, notamment la production législative, le contrôle de l'action gouvernementale, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des institutions.

Le même jour, le président du Parlement angolais participera à une session solennelle spéciale à l'Assemblée de la République du Mozambique, au cours de laquelle il adressera un message aux députés mozambicains. La délégation angolaise, composée des députés Manuel Dembo, Alcides Sakala et Elizandra Coelho, a également une audience prévue avec le président de la République du Mozambique, Daniel Chapo, ainsi que des visites à la ville de Matola et à son conseil municipal, où une rencontre de courtoisie avec le gouverneur de la province de Maputo est prévue.

Le programme comprend également des visites de sites historiques et culturels d'intérêt, notamment le Monument aux Héros du Mozambique, le Centre d'interprétation historique de Matola, le Musée national de géologie, le Musée de Mafalala et la Compagnie des ports et des chemins de fer du Mozambique. À l'Université Eduardo Mondlane, Adão de Almeida donnera une conférence aux étudiants sur le thème « La place du Parlement dans la Constitution angolaise : défis et perspectives », après une visite des installations de l'établissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Angola et le Mozambique entretiennent une coopération parlementaire considérée comme solide, fondée sur le partage des meilleures pratiques dans les domaines législatif et institutionnel, ainsi que sur la formation et le renforcement des capacités techniques des députés et du personnel.

Les deux pays agissent de manière coordonnée au sein d'organisations régionales et internationales, telles que le Forum parlementaire de la SADC et le Parlement panafricain, où ils défendent des intérêts communs liés au développement, à la paix et à la sécurité régionale. La coopération entre les parlements de l'Angola et du Mozambique s'inscrit ainsi dans un partenariat stratégique, ayant un impact sur la coordination politique, l'apprentissage institutionnel et l'élaboration de solutions communes aux défis partagés.