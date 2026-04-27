Angola: Baisse des décès dus au paludisme à Bié

Cuito — Deux cent soixante-treize personnes sont décédées du paludisme au cours du premier trimestre de cette année dans la province de Bié, soit 83 décès de moins qu'à la même période en 2025, a appris ce samedi l'ANGOP.

Selon le rapport du secteur sanitaire local, Cuito, chef-lieu de la province, a enregistré le plus grand nombre de décès (80), suivie de Chitembo (43), Camacupa (32) et Andulo (23). Mumbué a enregistré le moins de décès, avec seulement deux. Au cours de la période en question, 234 568 patients ont été diagnostiqués comme atteints de paludisme dans les centres de santé de cette province du centre du pays, contre 335 963 au trimestre précédent. Cuito a recensé 55 508 cas, Camacupa 35 094, Andulo 30 756, Chitembo 16 780 et Cunhinga 16 005.

S'exprimant à l'occasion de la Journée mondiale du paludisme, célébrée ce samedi 25 avril, la responsable de la santé publique de la municipalité de Cuito, Esmeralda Domingos, a expliqué que la baisse de la mortalité était due aux investissements du gouvernement dans la construction de nouveaux hôpitaux, la formation des professionnels de santé et le renforcement des campagnes de sensibilisation auprès des communautés. La distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide dans les centres de santé et les communautés, notamment aux femmes enceintes et aux enfants, a également contribué à cette amélioration. BAN/PLB/LUZ