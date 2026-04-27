Angola: Handball - Helena Sousa renforce les cages du Sporting de Luanda

Luanda — La gardienne Helena Sousa a été officiellement recrutée ce dimanche par le Sporting de Luanda pour les deux prochaines saisons.

L'internationale angolaise de 32 ans apporte un renfort de taille à l'équipe des "lions" pour le Championnat national féminin senior, qui débutera en mai par un stage de préparation à Luanda. La joueuse, qui arrive du Primeiro de Agosto et compte plusieurs participations en équipe nationale, a également évolué au Saint-Hamand Handball en France et au Handeboll Sant Quirze en Espagne. WR/LUZ