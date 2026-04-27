Afrique Centrale: Après 20 ans de retard, la CEMAC bascule vers le recensement 100% numérique

Réunis à Yaoundé, les six pays de la sous-région ont validé un guide RGPH commun. Objectif : rattraper deux décennies de flou statistique et publier les données en six mois au lieu de trois ans.

Fini le papier et les délais de trois ans. L'Afrique Centrale entre dans l'ère du recensement numérique. Réunis au CH Concord Hôtel de Yaoundé la capitale politique du Cameroun, du 23 au 25 avril 2026, une quarantaine d'experts des Instituts Nationaux de la Statistique de la CEMAC ont validé un guide pratique régional qui impose la méthode CAPI - collecte sur tablette - pour tous les Recensements Généraux de la Population et de l'Habitat (RGPH).

Le déclic : 21 ans sans chiffres fiables

Le constat est brutal et sans appel. Le Cameroun lance son 4e RGPH du 24 avril au 29 mai 2026, 21 ans après celui de 2005. Le Tchad, le Congo et la Centrafrique accusent des retards équivalents.

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« Les États naviguent à vue », résume un expert de l'Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun, présent aux travaux. Budgets calculés sur des projections de 2010, politiques d'emploi sans données sur les jeunes, plans d'urbanisme basés sur des cartes datées : le coût du retard statistique est quotidien.

Pourquoi maintenant ?

Trois blocages ont sauté à Yaoundé, comme l'explique Nicolas Beyeme Nguema, Commissaire CEMAC en charge du Département des Politiques Économique, Monétaire et Financière, qui a ouvert les travaux le 23 avril :

1. le financement : la Banque Mondiale met la main à la poche via le projet HISWACA pour équiper les six pays en tablettes;

2. La méthode ; l'UNFPA a fourni l'appui technique pour un référentiel commun. Fini les questionnaires différents entre Douala et Libreville. « Nous avons besoin de données comparables », a martelé Beyeme Nguema ;

3. l'urgence : l'insécurité liée à la secte djihadiste nigériane Boko Haram et aux crises en République Centrafricaine exige des données rapides pour cibler l'aide humanitaire.

Le Cameroun, pays test

Le nouveau guide est appliqué dès cette semaine. Le Cameroun déploie 30 000 agents recenseurs équipés de smartphones pour le RGPH-4. Promesse : des premiers résultats en 6 mois, contre 3 ans pour le recensement papier de 2005. Le guide harmonise aussi les définitions, la cartographie censitaire et le calendrier. Il est aligné sur les standards des Nations unies.

Prochaine étape : 2028-2030

La Commission CEMAC demande aux États de transposer le guide dans leur droit national. L'objectif affiché : un premier cycle de six recensements harmonisés entre 2028 et 2030.

La mise en oeuvre reste le défi. Mais pour la première fois en 20 ans, la sous-région dispose d'un outil, d'un financement et d'un calendrier communs.