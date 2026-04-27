Ethiopie: Les avancées majeures du pays captent l'intérêt mondial, selon le Bureau du Premier ministre

Addis-Abeba — Les progrès remarquables finissent toujours par attirer l'attention. Sous la conduite du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie voit ses réalisations susciter un intérêt croissant sur la scène internationale, indique le Bureau du Premier ministre (PMO).

Sa récente désignation par l'Union africaine en tant que Champion de l'intelligence artificielle et de la santé numérique vient enrichir une série de distinctions internationales déjà notable.

Parmi celles-ci figurent notamment le Prix de la FAO, la Médaille Agricola, le Prix du leadership africain exceptionnel ainsi que son rôle de Champion du tourisme de l'IGAD.

Ces reconnaissances dépassent le cadre individuel et reflètent l'influence grandissante de l'Éthiopie dans des domaines stratégiques.

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Au cœur de cette dynamique se trouve une transformation nationale profonde, soutenue par l'essor du numérique.

Animée par l'ambition de passer du « retard accumulé » à une réussite anticipée, l'Éthiopie a engagé des initiatives audacieuses pour s'imposer dans les technologies de pointe.

La création du premier Institut africain d'intelligence artificielle et le projet d'une université dédiée témoignent de cette volonté de se positionner à l'avant-garde du futur numérique du continent.

Ces ambitions se traduisent par des résultats tangibles. Plus de 132 institutions sont aujourd'hui connectées au système d'identification national Fayda, tandis que 31 centres de services intégrés MESOB offrent un accès à 2 396 services issus de 476 institutions, simplifiant considérablement les démarches administratives.

Avec plus de 41 millions d'utilisateurs de Fayda et 58 millions d'abonnés aux services de paiement mobile, le pays accélère sa transition vers une économie numérique moins dépendante du cash.

Parallèlement, l'Éthiopie s'illustre dans la protection de l'environnement.

Depuis le lancement de l'Initiative Empreinte Verte en 2019, des millions de citoyens ont participé à des campagnes massives de plantation d'arbres, permettant de porter la couverture forestière à 23 % en six ans.

Cette initiative, devenue un véritable mouvement national, contribue à la création d'emplois, à la restauration des écosystèmes et à l'ancrage d'une culture de responsabilité environnementale.

Avec plus de 48 milliards d'arbres plantés, le pays s'impose désormais comme une référence continentale en matière de restauration écologique à grande échelle.

Cette réussite renforce sa stature internationale, illustrant comment durabilité environnementale, sécurité alimentaire et résilience économique peuvent converger.

Cette dynamique de transformation touche également le tourisme et le développement urbain.

Grâce à des investissements ciblés dans l'écotourisme, les infrastructures et l'aménagement urbain, l'Éthiopie - et plus largement la Corne de l'Afrique - s'affirme comme une destination en plein essor, tout en stimulant l'emploi et l'intégration régionale.

Dans le secteur agricole, les progrès sont tout aussi impressionnants.

L'initiative « Du blé pour l'autosuffisance » a permis de faire passer la production annuelle de moins de 27 millions de quintaux en 2018 à plus de 280 millions pour la campagne 2025/2026.

Cette croissance significative réduit la dépendance aux importations, améliore les revenus des agriculteurs et rapproche le pays de l'autosuffisance alimentaire.

À travers ces avancées dans le numérique, l'environnement, le tourisme et l'agriculture, une même logique se dégage : une vision stratégique mise en œuvre avec constance.

Le leadership à l'origine de ces progrès montre que la reconnaissance internationale découle avant tout de résultats concrets et durables.

En définitive, ces accomplissements vont bien au-delà de simples distinctions. Ils traduisent la construction d'un pays plus solide et résilient, déterminé à tracer son propre chemin et à affirmer son rôle sur la scène mondiale.