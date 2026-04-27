Congo-Brazzaville: Centre d'excellence d'Oyo - Près de deux mille jeunes formés en trois ans

Inauguré en avril 2023 par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le Centre d'excellence d'Oyo (CEO) pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique vient de célébrer ses trois ans d'existence. Lors d'une conférence de presse, sa directrice exécutive, le Dr Maryse Nkoua Ngavouka, en a dressé le bilan.

Le CEO a formé près de deux mille jeunes dans différents métiers liés aux énergies renouvelables en trois ans d'existence. « Nous avons octroyé au total dix-neuf bourses de recherche aux étudiants en provenance des universités publiques de notre pays, notamment les universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso, mais également en provenance des instituts de recherche », a indiqué la directrice exécutive, le Dr Maryse Nkoua Ngavouka.

Elle a expliqué, par ailleurs, que les travaux ont été réalisés dans le cadre du programme bioénergie. « Il y a eu la mise en place d'un laboratoire des foyers améliorés. Nos équipes ont fait des mixtes pour évaluer l'efficacité réelle de ces dispositifs au niveau du laboratoire. Lesquels dispositifs ont été installés au lycée d'excellence d'Oyo et à la mairie », a expliqué le Dr Maryse Nkoua Ngavouka. Elle a souligné que les équipes travaillent actuellement sur la phase 2 qui consiste en l'exportation de la connaissance.

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Cependant plusieurs défis, notamment ceux liés à la maintenance des équipements freinent certaines réalisations. Pour ce faire, le CEO définit de nouvelles perspectives. « Nous travaillons avec la direction générale de l'innovation technologique pour mettre en place un forum des innovateurs afin de comprendre leurs besoins : ce qui les empêche à breveter leurs innovations, ce qui leur manque, etc. Ce n'est pas toujours le manque d'argent qui constitue un frein. C'est parfois le manque d'expertise technique », a fait savoir la directrice exécutive du CEO.

Avec à son actif sept laboratoires, le CEO est une aubaine pour plusieurs chercheurs et étudiants à l'image de Prince Pandi qui ambitionne de produire des briquettes combustibles afin de contribuer à la réduction de la pollution de l'air. « Le centre m'offre un cadre idéal pour avancer où nous avons des équipements pour bien faire toutes les analyses nécessaires », a-t-il indiqué.

Dans cet élan de célébration des trois ans d'existence du CEO, des lampes solaires rechargeables ont été installées dans quelques villages pour améliorer les conditions de vie des ménages sans électricité, au grand bonheur de la population. Le CEO prévoit de poursuivre ses actions pour rapprocher davantage la population des solutions énergétiques durables.