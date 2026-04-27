Cérémonie d'ouverture officielle de la Semaine Nationale de la Culture, BOBO 2026 : « Un acte inconditionnel de souveraineté culturelle », dixit le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l'État, a donné ce samedi 25 avril 2026, au Stade Aboubakar-Sangoulé-LAMIZANA, les trois coups de gong marquant l'ouverture officielle de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture, placée sous le thème : « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».

Des milliers de festivaliers se sont mobilisés pour donner un bel éclat à la cérémonie d'ouverture de la biennale de la culture burkinabè. Une cérémonie riche, marquée par des discours officiels, des prestations d'artistes musiciens, une parade des régions mettant en exergue les diversités culturelles du Burkina Faso.

Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, dans son discours prononcé par le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, explique que cette SNC, au-delà des défis organisationnels multiformes, se veut « un acte inconditionnel de souveraineté culturelle ».

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Pour le Chef de l'État, le thème de cette 22e édition, « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales », interpelle collectivement. « Il nous invite à interroger notre responsabilité face à la jeunesse, non seulement comme bénéficiaire, mais comme acteur central de la transmission culturelle », dit-il.

La Ministre en charge de la Culture du Ghana, pays invité d'honneur de cette édition, a exprimé la gratitude du Président John Dramani MAHAMA, au Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Pour Honorable Abla Dzifa GOMASHIE, la tenue de la SNC témoigne de la résilience du Peuple burkinabè.

À noter également la présence des 03 Premiers Ministres, des Ministres en charge de la culture, et des Ministres des affaires étrangères de la Confédération AES.