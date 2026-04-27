Cote d'Ivoire: M'Batto - Des cadres du PPA-CI, dont le député-maire Antoine Kangah, rejoignent le RHDP

26 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La scène politique ivoirienne enregistre un nouveau tournant dans la région du œuvre. Le samedi 25 avril 2026, le député-maire de M'Batto, Antoine Kangah, a officiellement annoncé son adhésion au Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix, lors d'une cérémonie marquée par une forte mobilisation des cadres et militants du parti.

Le député-maire de la commune, Antoine Kangah, accompagné de plusieurs cadres et militants issus du Parti des Peuples Africains - Côte d'Ivoire, a ainsi fait son entrée au Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix.

Organisée dans une ambiance festive et fortement mobilisatrice, cette cérémonie s'est tenue en présence de la présidente du Sénat, Kandia Camara, représentant le président du RHDP, Alassane Ouattara. Le secrétaire exécutif du parti, Cissé Ibrahima Bacongo, ainsi que de nombreux cadres et responsables politiques, ont également effectué le déplacement pour témoigner de l'importance de cet événement dans une région longtemps considérée comme un bastion de l'opposition.

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Dans son allocution, le coordonnateur régional du RHDP pour le Moronou, Ahoua N'Doli Théophile, n'a pas caché sa satisfaction face à ce ralliement qu'il qualifie de « choix judicieux ». Il a salué la décision du député-maire de M'Batto et de son équipe, estimant qu'elle repose sur une analyse lucide des réalités socio-économiques et politiques du pays.

« Nous sommes heureux de vous accueillir les bras grandement ouverts. Vous avez toute votre place au RHDP, ici à M'Batto et dans le Moronou, pour mettre vos compétences et votre énergie au service de nos populations », a-t-il déclaré, appelant les militants du parti à réserver un accueil fraternel aux nouveaux adhérents.

Insistant sur la nécessité de l'unité, Ahoua N'doli Théophile a exhorté les militants à dépasser les clivages et à travailler en synergie avec les nouveaux venus. « Ouvrons-leur nos bras, encadrons-les et avançons ensemble vers le triomphe du RHDP dans notre région », a-t-il plaidé.

Pour lui, l'essentiel demeure la consolidation de l'implantation du parti dans le Moronou, avec pour objectif la mise en œuvre de projets structurants susceptibles d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. Il a également mis en garde contre les querelles de positionnement, appelant à privilégier l'intérêt supérieur du parti et du développement local.

Ce ralliement collectif marque ainsi une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion du RHDP, renforçant son influence dans une zone stratégique et ouvrant de nouvelles perspectives politiques à l'approche des prochaines échéances électorales.

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