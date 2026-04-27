Guinée: KATALA 2026 - Fatoumata Binta Diallo, une bâtisseuse de l'ombre mise en lumière

Conakry a une nouvelle fois rendu hommage à ses acteurs de l'ombre. Ce vendredi 24 avril 2026, la capitale guinéenne a accueilli la 9e édition des trophées KATALA, un événement devenu incontournable pour saluer celles et ceux qui contribuent, souvent discrètement, au développement économique et social du pays. Portée par le mouvement citoyen KATALA 224, cette initiative met en lumière des Guinéens dont l'engagement transforme concrètement le quotidien des populations.

Pour cette édition axée sur la refondation économique et le développement durable, les organisateurs ont distingué 34 personnalités issues de divers secteurs. Parmi elles, une entrepreneure s'est particulièrement illustrée dans le domaine agricole.

Madame Savané Fatoumata Binta Diallo, fondatrice de Guinée First Rural (GFR) et du magazine Agronews Guinée, a été récompensée dans la catégorie Agriculture, Industrie et Commerce. Cette distinction vient saluer son implication constante dans la valorisation du monde rural et le développement des filières agricoles.

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Émue par cette reconnaissance, elle a tenu à partager cet honneur avec son équipe. Selon elle, ce trophée est le fruit d'un travail collectif, notamment celui d'Agronews. Elle a également exprimé sa gratitude envers les organisateurs pour cette marque de confiance, tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre ses efforts pour mettre en avant les producteurs locaux et les politiques agricoles nationales.

Depuis son lancement, Agronews s'est imposé comme un média clé dans le paysage agricole guinéen. À travers ses contenus et sa plateforme numérique, il valorise les initiatives locales, informe sur les opportunités du secteur et contribue à structurer un pilier essentiel de l'économie.

En parallèle, à la tête de Guinée First Rural depuis 2020, Fatoumata Binta Diallo développe des activités intégrées dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Son approche repose sur la promotion des chaînes de valeur agricoles, avec l'ambition de générer un impact durable et inclusif.

Animée par une vision claire, elle aspire à faire d'Agronews une référence nationale, avant de l'étendre à l'échelle sous-régionale. Le média joue déjà un rôle stratégique en facilitant le lien entre les politiques publiques et les acteurs de terrain, en diffusant une information fiable et accessible.

La cérémonie a également réuni plusieurs personnalités publiques, dont des membres du gouvernement et des autorités locales, venus saluer une initiative qui met à l'honneur des citoyens engagés de leur vivant.

Depuis sa création en 2017, KATALA 224 s'est affirmé comme une plateforme majeure de reconnaissance citoyenne. Cette 9e édition a particulièrement mis en avant les «refondateurs», ces femmes et hommes qui participent activement à la transformation du pays.

Au-delà des distinctions, cette célébration reflète la volonté de toute une nation de reconnaître et d'encourager ceux qui, dans l'ombre, oeuvrent pour un avenir plus prospère.