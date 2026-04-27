Tunisie: Mandat de dépôt contre Zied El Heni - Ce que l'on sait de l'affaire

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné, ce dimanche, le renvoi du journaliste Zied El Heni devant la chambre correctionnelle, avec une audience fixée au jeudi 30 avril 2026, tout en délivrant un mandat de dépôt à son encontre.

Cette décision intervient à l'issue de l'expiration de la durée légale de garde à vue et après examen du procès-verbal, a indiqué une source judiciaire à l'Agence Tunis Afrique Presse.

Vendredi, le parquet avait déjà ordonné le placement en garde à vue du journaliste, après son audition pour des faits liés à des propos jugés offensants envers autrui via les réseaux publics de communication.

Selon la même source, une enquête judiciaire avait été ouverte à la suite de déclarations attribuées à Zied El Heni, dans lesquelles il aurait qualifié des magistrats de « criminels » et proféré des menaces à leur encontre.

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L'affaire avait été confiée à la brigade centrale de lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication relevant de la Garde nationale à El Aouina, chargée de mener les investigations.

Le journaliste devra ainsi comparaître devant la justice dans les prochains jours pour répondre des faits qui lui sont reprochés.