Tunisie: Avion ou bateau - Comment payer moins cher pour rentrer pays cet été

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé ce dimanche 26 avril 2026 un Conseil ministériel restreint consacré à la préparation du retour des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) pour l'été 2026. À l'issue de cette réunion, une série de mesures concrètes et étendues a été annoncée afin de faciliter leur mobilité, alléger leurs dépenses et simplifier leurs démarches administratives.

Au cœur de ce dispositif figure une mobilisation des transporteurs nationaux. La compagnie Tunisair a été appelée à proposer un volume important de sièges à tarifs préférentiels, aussi bien vers la Tunisie que depuis le territoire national vers les pays de résidence. Ces offres incluent des avantages sur les bagages, la suppression des frais en cas de modification ou d'annulation, ainsi qu'une réduction des frais de service. La période de voyage à tarifs avantageux sera en outre prolongée jusqu'à septembre 2026. Des offres spécifiques pour les étudiants, accessibles toute l'année, ainsi que des formules de réservation anticipée dédiées à la diaspora, seront également renforcées.

Transport maritime et offres familiales renforcées

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De son côté, la Compagnie Tunisienne de Navigation devra appliquer des réductions significatives sur les traversées entre la Tunisie et l'Europe, incluant passagers et véhicules. Une attention particulière est accordée aux familles, notamment celles composées de quatre personnes avec véhicule, qui bénéficieront de quotas de places à tarifs réduits sur les lignes Marseille et Gênes.

Des formules adaptées à la taille des familles seront mises en place durant la haute saison, avec possibilité de paiement échelonné. Les offres commerciales existantes, telles que les tarifs anticipés ou les formules familiales élargies, seront également renforcées pour mieux répondre aux besoins des TRE.

Des services administratifs désormais accessibles à bord

Parmi les nouveautés majeures, les autorités introduisent des services administratifs directement à bord des ferries, notamment sur les navires "Carthage" et "Tanit". Les voyageurs pourront y déposer leurs demandes de renouvellement de passeport et régler les frais associés. Une plateforme numérique mobile permettra même de remplir les formulaires et payer les timbres fiscaux avant l'embarquement. Le timbre de voyage électronique sera par ailleurs généralisé.

Le gouvernement mise fortement sur la transformation numérique pour simplifier les procédures administratives. Une application dédiée permettra aux TRE de gérer à distance plusieurs opérations liées à leurs véhicules : obtention et renouvellement du diptyque, dépôt de demandes administratives, déclaration de retour définitif ou encore autorisation de conduite par un tiers pour les véhicules immatriculés "'NT".

Les démarches douanières seront également accélérées, notamment pour les demandes d'exonérations. Les propriétaires pourront désormais assurer leurs véhicules à distance et régler les frais via des cartes bancaires internationales.

Services consulaires modernisés et accompagnement renforcé

Le plan gouvernemental prévoit en outre une modernisation des services consulaires avec la généralisation de la prise de rendez-vous en ligne (e-RDV), le développement de la future plateforme de consulat numérique et la possibilité de payer les frais consulaires à distance. Les démarches liées à l'état civil, comme l'enregistrement des naissances, mariages ou décès à l'étranger, seront également digitalisées.

Par ailleurs, des permanences consulaires seront assurées les week-ends pour mieux répondre aux besoins des TRE. Le La Poste Tunisienne participera à cet effort en promouvant des services financiers adaptés, notamment des comptes en devises, des comptes d'épargne en dinars convertibles et des cartes internationales.

Enfin, les missions diplomatiques tunisiennes à l'étranger seront mobilisées pour mieux informer la diaspora sur les nouvelles opportunités d'épargne, d'investissement et les avantages en matière de change.

À travers cet ensemble de mesures, le gouvernement entend améliorer significativement les conditions de retour des Tunisiens de l'étranger et renforcer leur lien avec le pays, tout en modernisant les services publics qui leur sont destinés.