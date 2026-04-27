Cote d'Ivoire: Lutte contre le paludisme - Des avancées significatives enregistrées

Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) a célébré le samedi 25 avril 2026, à Anyama, le Journée mondiale de lutte contre le paludisme (Jmlp).

Pour cette édition, le thème retenu est : « Mettre fin au paludisme : maintenant, c'est possible. Agissons ensemble »

Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a indiqué que le paludisme représente encore près de 30 % des motifs de consultation dans les structures sanitaires et demeure la première cause de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans. En 2025, l'incidence s'établit à 231 cas pour 1 000 habitants.

Toutefois, des avancées significatives ont été enregistrées. Car, le nombre de décès est passé de 1 534 en 2022 à 125 en 2025, grâce à une meilleure utilisation des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action, dont le taux d'usage est passé de 68 % en 2021 à 81 % en 2025.

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A en croire le ministre, ces résultats sont le fruit d'interventions à fort impact, parmi lesquelles figurent la chimio-prévention saisonnière et pérenne, ainsi que l'introduction et la mise à l'échelle du vaccin antipaludique. Ces outils viennent renforcer les actions de routine, notamment la prise en charge efficace des cas, le traitement préventif chez la femme enceinte et la distribution régulière de moustiquaires.

Il a exprimé sa gratitude à l'ensemble des acteurs engagés dans cette lutte, notamment les autorités administratives, les partenaires techniques et financiers, les communautés religieuses et les organisations de la société civile. Pierre Dimba a appelé à une mobilisation collective pour atteindre l'objectif d'une Côte d'Ivoire sans paludisme à l'horizon 2030.

Le directeur Coordonnateur du Programme Nationl de Lutte contre le Paludisme, Dr Tano Mea Antoine, a appelé à l'adoption de comportements préventifs. Il a surtout insisté sur l'usage systématique des moustiquaires imprégnées, la vaccination antipaludique et l'assainissement de l'environnement.