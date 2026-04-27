Cote d'Ivoire: Jubilé de la filière Miage-Gi - Les responsables célèbrent les efforts

La célébration de la commémoration des 25 ans de la filière Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises/Génie informatique (Miage-Gi) de l'Ufr Math-Info de l'Université Félix Houphouët-Boigny a officiellement démarré, le jeudi 24 avril 2026 en présence du professeur Adama Diawara ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au nom du directeur Adou Jerôme Kablan, le sous-directeur a affirmé que la filière Miage s'est imposée comme un pilier majeur de la formation en ingénierie information, en management des systèmes d'information et en transformation numérique. En 25 ans, elle a formé des cadres dirigeants, des experts en systèmes d'information, des entreprises innovants, et des acteurs essentiels de la digitalisation de l'administration et du secteur privé. Il a cependant, il a reconnu qu'il y a du travail à faire avec les défis du numérique qui évolue rapidement.

Notamment avec l'intelligence artificielle, cybersécurité data science, gouvernance des systèmes d'information et la souveraineté numérique.

Se voulant rassurant, il a fait savoir que la Miage fidèle, fidèle à son Adn continue de se réinventer pour anticiper les besoins du marché, renforcer l'employabilité des étudiants, développer des compétences transversales, et continuer activement à la transformation numérique du pays. « Nore, ambition est clair faire de la Miage un pôle d'excellence régional, capable de former les architectes du numérique africain.

Content du travail abattu, Adama Diawara par ailleurs haut patronat de l'événement a félicité les responsables de la filière pour le taux d'insertion professionnelle supérieur à 90 %. Il les a donc encouragés à ne pas dormir sur leurs lauriers, mais à poursuivre dans la dynamique. Terminant, il a remercié le parrain de l'événement N'Guessan Djeket pour sa présence aux côtés de cette filière. Non sans oublier, tous les partenaires pour leur accompagnement.

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M. Alain Kobenan a au nom du ministre transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara par ailleurs patron de la commémoration a réaffirmé l'engagement de sa structure aux côtés de l'Université dans ses missions de formations de recherches et d'innovation au service de la jeunesse ivoirienne. Étaient présents à cette fête, plusieurs personnalités dont un responsable de l'université de Rennes.

Notons que cette célébration, qui se déroule au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny, s'achèvera, le 25 avril 2026. Au menu, une conférence sur la « tendance architecturale pour une informatique sécurisée et durable » ; un panel intitulé : « Quel parcours adaptatif créer pour une pénétration dans les écosystèmes numériques innovants : cas de la filière Miage-Gi » ; une journée sportive...