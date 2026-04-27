Afrique: Aïssa Mandi, le roc défensif algérien du LOSC

Qui sera l'élu pour le prix Marc-Vivien Foé 2026 ? Ils sont onze sur la ligne de départ pour le trophée de meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1. Chaque jour jusqu'au 11 mai, jour de la proclamation des trois finalistes, RFI vous présente les nommés pour la succession du Marocain Achraf Hakimi. Parmi les prétendants, le défenseur central algérien du LOSC Aïssa Mandi.

À 34 ans, Aïssa Mandi est en pleine forme. Après trois saisons compliquées à Villarreal, il boucle un deuxième exercice convaincant à Lille. Patron de la défense d'un club à la lutte pour le podium et donc à une qualification directe pour la Ligue des champions.

Il semble se bonifier avec l'âge, remarque Salim Baungally, consultant pour Radio Foot Internationale. « L'année dernière, lorsqu'il arrive à Lille, je me pose des questions. Quand je le vois louper certains gestes, ne pas être bien placé, je me dis : "Aïssa Mandi, à 32-33 ans, est-ce que ce n'est pas une erreur d'être revenu comme cela en Ligue 1 ?" À 34 ans, il me fait taire. Oui, il est redevenu pleinement fiable défensivement parlant, dans ses relances également. Avec ses coéquipiers, aujourd'hui Mandi est un joueur essentiel de Lille. Plus on attend, plus il devient bon. Peut-être qu'à 40 ans, il sera encore meilleur ! »

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Aïssa Mandi jouera-t-il encore à 40 ans ? En fin de contrat dans le nord, il ne sait toujours pas où il sera la saison prochaine et ne souhaite pas aborder le sujet. Priorité aux objectifs en club et à la sélection algérienne, s'il est appelé pour la Coupe du monde. « Très honnêtement, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir en cette fin de saison et notamment avec le LOSC où on doit remplir nos objectifs. Comme vous l'avez dit très justement, j'espère faire partie de ce groupe pour aller à la Coupe du monde. Très honnêtement, ce n'est pas ma priorité. »

Objectif podium en Ligue 1 donc, et éventuellement Algérie-Argentine le 17 juin à Kansas City. La suite reste à définir.