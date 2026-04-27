Tunisie: Numérisation, transport, douane - Le gouvernement fixe ses priorités pour améliorer le quotidien des citoyens

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé samedi au Palais du gouvernement à la Kasbah un Conseil ministériel restreint consacré à l'amélioration de la qualité des services de transport et à l'accélération de la modernisation des services administratifs, numériques et douaniers.

Selon un communiqué publié dimanche par la présidence du gouvernement, ces orientations s'inscrivent dans un choix stratégique de l'État, en ligne avec la vision du président de la République, Kaïs Saïed, visant à répondre aux attentes des citoyens et à faciliter leur vie quotidienne.

Dès l'ouverture des travaux, la cheffe du gouvernement a insisté sur le caractère prioritaire du développement des transports terrestre, aérien et maritime, ainsi que sur la nécessité de simplifier et de digitaliser en profondeur les procédures administratives. Elle a appelé à une mobilisation accrue de l'ensemble des structures publiques afin d'améliorer les conditions de déplacement des Tunisiens et d'élever la qualité des services qui leur sont rendus.

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Dans cette perspective, une attention particulière a été accordée à la préparation de la saison touristique et au retour des Tunisiens résidant à l'étranger durant l'été, deux enjeux jugés majeurs pour l'économie nationale et pour le bon fonctionnement des services publics.

Le Conseil a en outre permis de passer en revue les différentes mesures déjà engagées ou en cours de mise en œuvre pour garantir de meilleures conditions de transport, tous modes confondus, et pour renforcer la qualité des services administratifs, douaniers et numériques, y compris ceux assurés par les consulats et les missions diplomatiques à l'étranger.

Au cœur des priorités gouvernementales figure l'achèvement de la digitalisation globale de l'administration à l'horizon 2026. La cheffe du gouvernement a souligné que la transformation numérique constitue un levier stratégique pour améliorer la performance et l'efficacité du service public, simplifier les démarches, améliorer le climat des affaires et lutter contre la corruption.

Elle a ainsi appelé à accélérer la mise en œuvre des projets de transformation numérique dans les délais impartis à développer les solutions de paiement électronique et à renforcer l'interopérabilité entre les différents systèmes d'information. Une attention particulière devra également être accordée à la digitalisation des services destinés aux Tunisiens résidant à l'étranger.

Enfin, la cheffe du gouvernement a réaffirmé que le secteur des transports, dans toutes ses composantes, constitue un pilier essentiel de l'économie nationale compte tenu de son rôle stratégique sur les plans économique et social. Elle a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes engagées afin d'en faire un levier de croissance et d'amélioration de la qualité de vie des citoyens.