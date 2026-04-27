Congo-Brazzaville: Éducation - De nouveaux livres pour les passionnés des mathématiques

Les férus des sciences au Congo peuvent se réjouir de la parution de trois nouveaux livres de mathématiques. Présentés, le 23 avril à Brazzaville par le docteur en géométrie, analyse et physique de l'espace, Idley Senga, ces ouvrages permettront aux élèves en classes d'examen d'assimiler rapidement les notions de mathématiques.

Traitant sur la compréhension des mathématiques en général, les manuels scolaires présentés s'adressent spécifiquement aux élèves allant de la classe de troisième à la terminale, y compris les étudiants candidats aux concours internationaux de mathématiques. Les livres permettront aux apprenants, entre autres, de progresser plus vite avec des méthodes efficaces et des points essentiels pour acquérir de bons réflexes, de s'entraîner grâce aux nombreux exercices corrigés variés et échelonnés par ordre de difficultés et d'anticiper de nombreux programmes pour se préparer aux classes supérieures. « Mon objectif est simple, transmettre ce que j'ai appris, partager les outils concrets, les méthodes facilement applicables et contribuer à mon niveau à cette dynamique. Les mathématiques ne sont pas des obstacles, elles sont une clé. Et cette clé, chacun ici peut apprendre à l'utiliser pour ouvrir les portes du savoir scientifique », a indiqué le Dr Idley Senga.

Pour l'auteur, les mathématiques peuvent paraître ou sembler difficiles à première vue. Mais souvent, ce n'est pas la discipline qui est difficile, c'est la manière dont on la pratique. Dans ce sens, Il appelle à plus de vigilance dès les débuts du cours pour les élèves. « La première erreur est fatale, il faut faire extrêmement attention aux mots et aux détails. Ce sont des sciences exactes », prévient-il. Ces ouvrages permettent même, précise le docteur mathématicien, de développer des techniques de compréhension applicables dans la vie quotidienne. « Les mathématiques structurent comme manière de penser, d'organiser, de décider. Comprendre ces disciplines, ce n'est pas seulement faire des calculs, réseau des équations mathématiques. C'est apprendre à lire le monde », a poursuivi Idley Senga.

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Ces manuels prennent en compte tous les niveaux de programmes de mathématiques, congolais et étrangers. Le Dr Idley Senga se dit prêt à rencontrer les autorités chargées de l'éducation pour les rendre encore plus accessibles localement, voire les intégrer au programme national afin de mettre à contribution ses compétences.

Par ailleurs, une application mobile existante complète déjà cette offre de ressources d'apprentissage en donnant une solution interactive pour créer le lien entre le cours et l'exercice.