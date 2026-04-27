Togo: Au Palais de la Marina, la République célèbre ses institutions

27 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le président du Conseil Faure Gnassingbé, Grand Maître des Ordres Nationaux, a solennellement élevé dimanche le président de la République Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre du Mono.

Le président du Conseil Faure Gnassingbé, Grand Maître des Ordres Nationaux, a solennellement élevé dimanche le président de la République Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre du Mono, la plus haute distinction que la République togolaise puisse décerner.

Une cérémonie sobre. Un moment qui compte.

Réservée aux plus hautes personnalités de la Nation, la Grand-Croix de l'Ordre du Mono n'est pas un simple ruban. C'est la reconnaissance solennelle d'un engagement au service de l'intérêt supérieur du pays.

Élu président de la République le 3 mai 2025, Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové est reconnu pour son engagement constant en faveur du dialogue, de l'unité nationale et de la construction de l'État. Une trajectoire que cette distinction vient couronner avec éclat.

La cérémonie s'inscrit dans le cadre des festivités du 66e anniversaire de l'indépendance.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.