Gabon: Lutte contre le paludisme - La Fondation Ma Bannière renforce la protection des mères et des nouveau-nés à Libreville

Libreville, le 26 avril 2026 À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la Fondation Ma Bannière, portée par l'engagement humanitaire de la Première Dame, a procédé à une vaste opération de distribution de moustiquaires imprégnées au profit des nouvelles mamans dans plusieurs structures sanitaires de la capitale vendredi dernier.

Au total, 1 400 moustiquaires imprégnées ont été distribuées, à raison de 200 unités par établissement, couvrant ainsi sept structures de santé stratégiques :

Dispensaire de Malibé 1

Centre de santé de Nzeng Ayong

Centre de santé d'Awendjé

Hôpital Sino-Gabonais de Bellevue 2

Centre de santé de la Peyrie

PMI de Glass

PMI de London

Cette initiative s'inscrit dans une approche préventive ciblée, visant à protéger les couches les plus vulnérables -- en particulier les femmes enceintes et les nouveau-nés -- contre le paludisme, qui demeure l'une des principales causes de morbidité au Gabon.

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À travers cette action, la Fondation Ma Bannière réaffirme son rôle d'acteur complémentaire des politiques publiques de santé, en cohérence avec la stratégie nationale de lutte contre le paludisme déployée par les autorités. Elle illustre également la volonté de la Première Dame de placer la santé maternelle et infantile au coeur de ses priorités sociales.

En renforçant l'accès aux outils de prévention de base, notamment les moustiquaires imprégnées à longue durée d'action, cette opération contribue concrètement à réduire les risques d'infection et à améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires.

La Fondation Ma Bannière entend poursuivre ses actions sur le terrain, en synergie avec les pouvoirs publics et les partenaires de santé, afin d'amplifier l'impact des interventions et soutenir durablement la lutte contre le paludisme au Gabon.