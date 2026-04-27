Cote d'Ivoire: Cnps - Les femmes des 300 lgts d'Adjamé sensibilisées pour leur enrôlement

L'après-midi du samedi 25 avril 2026, a été consacrée à une causerie de sensibilisation au profit des femmes des 300 logements d'Adjamé Liberté.

Cette rencontre portait d'une part sur l'enrôlement des travailleuses indépendantes au régime de protection sociale de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) et, d'autre part, sur une session de sensibilisation à la prévention des troubles mentaux, animée par Dr Kadio Madeleine, psychiatre à l'Hôpital militaire d'Abidjan (Hma).

Cette communication a particulièrement tenu compte des spécificités biologiques, hormonales et sociales influençant la santé mentale des femmes. Selon Josiane Koudou, présidente de l'Ong Ipsdh, cette initiative visait essentiellement à sensibiliser les acteurs du secteur informel afin d'encourager les travailleuses indépendantes à adhérer au régime social de la Cnps. « Il s'agissait également de leur faire comprendre que nous nous inscrivons dans le cadre du mois dédié à la prévention », a-t-elle précisé.

Elle a par ailleurs expliqué le choix de la méthode employée : « Nous avons opté pour une causerie, car lorsqu'on s'adresse à des travailleurs d'un certain niveau d'instruction avec des concepts trop théoriques, le message peut s'avérer difficile à assimiler.

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Cette approche permet à chacune de repartir avec des informations concrètes et directement applicables dans sa vie quotidienne et son organisation personnelle », a-t-elle ajouté.

Prenant la parole à son tour, Eugénie Touali, présidente des femmes des 300 logements d'Adjamé, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de l'Ong Ipsdh et du Dr Kadio Madeleine, qu'elle a qualifié de véritables bienfaitrices. Elle a salué les enseignements reçus, notamment en matière de comportement et de gestion du bien-être psychologique. « Je suis convaincue que chacune d'entre nous a retenu au moins un élément essentiel qu'elle mettra en pratique », a-t-elle assuré.

Eugénie Touali a également souligné l'importance de la sensibilisation à la santé mentale, rappelant que, dans de nombreux contextes locaux, les difficultés personnelles et sociales sont souvent vécues dans le silence, ce qui peut engendrer stress, détresse psychologique et, à terme, des pathologies plus graves. « Cette rencontre a été une véritable opportunité pour nous. Nous adressons nos sincères remerciements pour les connaissances précieuses qui nous ont été transmises », a-t-elle insisté.

Elle a enfin tenu à rendre un hommage appuyé à Mme Josiane Koudou pour son engagement constant auprès des femmes d'Adjamé. « Chaque fois qu'une initiative utile se présente, elle est à nos côtés. Elle oeuvre pour que nous soyons informées et outillées, car nombre d'entre nous ignorent encore certains dispositifs et réalités de notre époque. La présence régulière de personnes ressources est donc à saluer », a-t-elle conclu.

Profitant de cette occasion, elle a annoncé l'organisation prochaine de la célébration de la fête des Mères, prévue pour le 6 juin, sur le même site ayant accueilli la causerie.