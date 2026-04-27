Cote d'Ivoire: Uf-Cojep - Le bureau national investit quatre coordinations à Gagnoa

Conformément à l'annonce faite le 31 janvier dernier lors d'une rencontre de l'Union des Femmes du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), la tournée nationale d'implantation des coordinations, initiée par Florence Ehounou, présidente de l'Uf-cojep, a démarré le 25 avril à Gagnoa, dans la salle Bown Welly.

Placée sous le thème : « Structuration, expansion et influence du leadership féminin », cette investiture a été l'occasion pour Florence Ehounou de confier aux militantes la noble mission de promouvoir le leadership féminin, d'intensifier la mobilisation et d'assurer le rayonnement du Cojep dans toute la région.

La présidente de l'Uf-Cojep a particulièrement transmis aux militantesle message du président du parti, Charles Blé Goudé, qui appelle à faire du Cojep un mouvement non seulement connu dans tous les hameaux, mais aussi effectivement représenté sur l'ensemble du territoire.

Elle a, par ailleurs, invité les présidentes de coordinations ainsi que leurs équipes à oeuvrer avec détermination et engagement afin que l'Uf-Cojep s'impose comme un pilier essentiel tant au sein du parti que dans le développement de la nation ivoirienne.

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Se réjouissant de la tenue de cette rencontre jugée capitale pour le parti, la présidente de l'Uf-Cojep de la région du Gôh 1, Madou Parfaite, a exprimé sa ferme volonté de tout mettre en oeuvre pour assurer une structuration efficace et une expansion harmonieuse du Cojep dans la région.

« Toutes les coordonnatrices de la région de notre cher parti, unies comme une seule entité, adhèrent pleinement à la mission d'implanter le Cojep dans les villages et campements, partout dans le Gôh 1. Nous nous engageons à faire de notre parti une organisation politique rassembleur et un parti de paix, conformément à la vision constamment défendue par notre leader, Charles Blé Goudé », a-t-elle déclaré.

La présidente régionale a également précisé à ses camarades militantes que cette tournée du bureau national de l'Uf-Cojep visait avant tout à asseoir une organisation solide, condition indispensable à une action politique efficace. « Vous m'accompagnerez dans ce vaste travail d'implantation et de mobilisation », a-t-elle ajouté.

Il convient de rappeler que, dans le cadre de cette même tournée, le bureau national de l'Uf-Cojep est attendu dans la région des Ponts le 23 mai 2026, où il procédera à l'investiture des coordinations de la région des Ponts 1, comprenant notamment Dabou et Jacqueville.