Congo-Kinshasa: Prise de possession canonique du nouvel évêque de Wamba, Emmanuel Ngona

26 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le nouvel évêque du diocèse de Wamba, Mgr Emmanuel Ngona Ngotsi, a officiellement pris possession de son diocèse ce dimanche 26 avril, lors d'une célébration eucharistique organisée au stade de la paroisse Saint-Rosaire de Mambasa, dans la province de l'Ituri.

Cette cérémonie solennelle marque le début effectif de son autorité pastorale à la tête de l'Église locale de Wamba.

Conformément au Code de droit canonique, la prise de possession canonique d'un diocèse comporte plusieurs étapes. Elle inclut notamment la présentation officielle de la lettre de nomination pontificale du nouvel évêque au collège des consulteurs du diocèse, au cours d'une messe solennelle.2d sur la cathèdre, siège épiscopal qui représente son autorité d'enseigner, de sanctifier et de gouverner le peuple de Dieu. Cet acte marque officiellement le début de son ministère pastoral.

Avant cette prise de possession, Mgr Emmanuel Ngona Ngotsi a reçu l'ordination épiscopale au cours de la même célébration eucharistique. Cette ordination a été conférée par le cardinal Fridolin Ambongo, représentant du Pape, en présence de plus d'un millier de fidèles venus de différentes localités.

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Selon le chancelier du diocèse de Bunia, la prise de possession canonique est un acte officiel par lequel un évêque nommé assume juridiquement et spirituellement la charge pastorale de son diocèse.

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