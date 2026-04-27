Togo: Bâtir, grandir, rayonner

Il y a des anniversaires qui se fêtent. Et il y a des anniversaires qui se méritent.

Ce lundi, le Togo célèbre 66 ans d'indépendance. Les drapeaux claquent au vent, les uniformes brillent au soleil, le défilé militaire et civil serpente dans les rues de Lomé sous les vivats de la foule. C'est beau. C'est solennel. Mais au-delà de la parade, au-delà des discours et des feux d'artifice, il y a une réalité que l'on ne peut ignorer : le Togo tient. Et dans la région où il se trouve, tenir est déjà une performance remarquable.

Regardez autour. Le Mali s'embrase. Le Burkina Faso saigne. Le Niger tâtonne. La Guinée cherche sa voie. Et pendant ce temps, le Togo avance. Discrètement, méthodiquement, sans fracas, mais il avance.

Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une politique assumée, cohérente et portée avec détermination par le président du Conseil Faure Gnassingbé. Une politique qui a fait de la stabilité le premier bien public, la condition sine qua non de tout développement durable. Pas de croissance sans sécurité. Pas de sécurité sans institutions. Pas d'institutions sans vision.

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Le Togo a cette vision. Et ça se voit.

En quelques semaines à peine, à l'occasion des festivités de l'indépendance -- le pays a inauguré deux centres régionaux de mécanisation agricole, un laboratoire national de sécurité sanitaire des aliments, un centre hospitalier universitaire rénové, des amphithéâtres universitaires à Kara, un réseau de traitement des eaux, et lancé les travaux souterrains du projet RAINE pour en finir avec les inondations à Lomé.

Ce n'est pas de la communication. Ce sont des réalités de béton, d'acier et d'espoir, des infrastructures que les Togolais vont utiliser demain.

Le Togo n'est pas Singapour, certes. Personne ne le prétend. Mais comparer le Togo d'aujourd'hui au Togo d'il y a vingt ans, c'est mesurer un chemin parcouru que beaucoup de ses voisins lui envient secrètement.

Une diplomatie qui compte

Sur la scène internationale, le pays pèse désormais d'un poids qui dépasse largement sa taille. Médiateur dans les Grands Lacs, interlocuteur respecté au Sahel, hôte de forums continentaux, partenaire recherché par Paris, Washington, Pékin et Abuja, Lomé parle à tout le monde et ne s'aligne sur personne.

Cette neutralité active, souvent mal comprise, est en réalité un chef-d'oeuvre d'équilibrisme diplomatique. Dans un monde où les blocs se reforment et où choisir un camp revient souvent à se couper de l'autre, le Togo a choisi de rester debout au centre. Et cette posture lui vaut aujourd'hui une crédibilité que d'autres ont perdue en prenant des raccourcis idéologiques.

La visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, la première en vingt ans, en est la preuve la plus récente. On ne revient pas vers un pays qui n'existe pas. On revient vers un pays qui compte.

Les défis demeurent - soyons honnêtes

Mais on ne saurait s'affranchir de la réalité. Le Togo fait face à des défis considérables. La menace terroriste aux frontières nord est réelle et persistante. Le changement climatique frappe durement les communautés rurales et urbaines. Les inégalités sociales restent profondes. La jeunesse, nombreuse, talentueuse, impatiente, attend des opportunités à la hauteur de ses ambitions.

Ces chantiers ne sont pas secondaires. Ils sont au coeur de ce que sera le Togo dans dix, vingt, trente ans. Et c'est précisément parce que le pays avance sur les fondamentaux - sécurité, infrastructures, éducation, santé, agriculture que l'espoir est permis.

À 66 ans, un pays comme un homme a traversé assez d'épreuves pour savoir ce qu'il vaut. Il a connu les tempêtes, les doutes, les crises. Il a appris à tomber et à se relever. Il a compris que la vraie force ne se mesure pas au bruit que l'on fait, mais au chemin que l'on parcourt.

Le Togo ce lundi défile. Il célèbre. Il se souvient. Mais surtout, et c'est cela qui compte, il regarde devant.