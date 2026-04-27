Burkina Faso: Ouverture du GPNAL arts du spectacle - 17 artistes et troupes ont donné le ton de la compétition

La conquête du Grand Prix national des arts et des lettres (GPNAL) a officiellement débuté le samedi 25 avril 2026 à Bobo-Dioulasso. Moment central de l'événement, cette compétition mobilise près de 3 000 artistes venus des différentes régions du Burkina Faso et de la diaspora.

Le top départ des compétitions du Grand Prix national des arts et des lettres (GPNAL) a été donné à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titianma Sanon par Bètamou Aymar Fidèle Tamini, président du Comité national d'organisation (PCNO). La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo. Dans son intervention, M. Tamini rappelé que le GPNAL constitue « le coeur battant de la SNC ». Selon lui, il s'agit d'une plateforme d'expression, de valorisation des talents et de transmission des valeurs culturelles.

Par ailleurs, il a souligné la forte mobilisation des artistes et l'importance de cette édition placée sous le signe de la culture, de la jeunesse et de la cohésion sociale. Les participants sont répartis dans plusieurs catégories. La catégorie des arts du spectacle enregistre à elle seule plus de 1176 troupes et ensembles artistiques. Les arts plastiques comptent 28 artistes, tandis que la littérature met en compétition 112 oeuvres. Les arts culinaires regroupent 49 acteurs présentant 51 mets, et les sports traditionnels mobilisent 431 sportifs. Cette diversité illustre la richesse du patrimoine culturel burkinabè.

Le PCNO a également mis en avant l'ouverture internationale de la SNC avec la participation de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger. Pour la première nuit du GPNAL, 17 artistes et troupes se sont produits, chacun avec deux prestations dans des disciplines comme l'orchestre, le slam, la musique traditionnelle ou le chœur populaire.

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