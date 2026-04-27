Nigeria: MSF et le ministère de la Santé de l'État de Borno ont vacciné 350 000 enfants contre la diphtérie à Maiduguri

communiqué de presse

Le Nigéria et particulièrement la région du Nord du pays, fait face à l'une des épidémies de diphtérie les plus graves et les plus longues de son histoire. Cette maladie infectieuse peut s'avérer mortelle si elle n'est pas traitée, surtout chez les enfants. Pour endiguer cette flambée épidémique, Médecins Sans Frontières (MSF) a lancé, en coopération avec le ministère de la Santé de l'État de Borno une campagne de vaccination à Maiduguri et soutient la prise en charge des patients atteints de diphtérie dans trois autres États du nord du pays, Sokoto, Kano et Bauchi.

Comprendre la diphtérie : causes et conséquences de la maladie

La diphtérie est une maladie infectieuse aiguë qui se transmet principalement par des projections respiratoires ou par contact avec des plaies infectées. Les symptômes comprennent des maux de gorge, de la fièvre, une inflammation des ganglions lymphatiques et la formation d'une membrane épaisse et grise dans la gorge pouvant entraver les voies respiratoires.

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Dans les cas graves, la toxine bactérienne peut endommager le cœur, les nerfs et les reins, pouvant entraîner des complications telles que la paralysie. Chez les personnes non vaccinées et qui ne reçoivent pas de traitement approprié, la diphtérie peut être mortelle dans environ 30 % des cas, les jeunes enfants étant les plus exposés au risque de décès.

Le Nigeria est confronté à l'une des épidémies de diphtérie les plus graves de son histoire. En mars 2026, le Centre national de contrôle des maladies (NCDC) a recensé 65 759 cas suspects et 2 229 décès depuis mai 2022, et a annoncé officiellement cette épidémie en 2023.

La réponse de MSF face à l'épidémie : une campagne de vaccination dans l'État de Borno

MSF et le ministère de la Santé de l'État de Borno ont mené une campagne de vaccination contre la diphtérie destinée aux enfants âgés de moins de 14 ans dans la zone de gouvernement local (LGA) du Conseil métropolitain de Maiduguri (MMC), dans l'État de Borno, au Nigeria.

« Cette campagne de vaccination contribuera à renforcer considérablement l'immunité des enfants de moins de 14 ans à Maiduguri, la région d'où proviennent la plupart des cas de diphtérie que nous avons recensés dans notre centre de soins. Cette mesure préventive est essentielle pour maîtriser et prévenir la maladie », a déclaré Nao Muramoto, coordinateur des urgences de MSF pour ce projet.

Durant la première phase de la campagne, du 9 au 15 février 2026, 490 000 enfants ont été vaccinés, un chiffre bien supérieur à l'objectif initial de 387 000.

Une deuxième phase a été menée du 9 au 15 avril 2026, ciblant les 360 000 enfants vaccinés lors de la première phase dans le but de renforcer leur immunité.

Malgré le nombre élevé d'enfants vaccinés, la disponibilité limitée des vaccins a restreint l'ampleur de la campagne.

Dans l'État de Borno, l'une des zones les plus touchées, MSF a pris en charge plus de 7 400 cas suspects depuis 2023, dont 4 200 au cours de la seule année écoulée. De plus, MSF prend en charge des milliers de personnes suspectées ou confirmées d'être atteintes de diphtérie à travers le pays, en étroite collaboration avec les ministères de la Santé des États, et soutient actuellement des activités dans les États de Bauchi, Borno, Kano et Sokoto.

MSF a aidé le ministère de la Santé de l'État de Borno à mener cette campagne de vaccination en apportant un soutien logistique global, notamment en matière de stockage et de transport des vaccins, de rémunération des équipes chargées de la vaccination, d'activités de promotion de la santé et de sensibilisation, ainsi que de supervision du programme. Cette collaboration a permis d'assurer une couverture élevée, les communautés ayant répondu avec enthousiasme aux efforts de sensibilisation.

« J'ai entendu des informations sur cette maladie à la radio, alors quand j'ai vu les symptômes, je les ai reconnus. J'ai encouragé d'autres voisins confrontés à la même situation à nous accompagner à l'hôpital. En général, je suis favorable à la vaccination. Il y a tout juste deux jours, une équipe est venue dans mon quartier pour vacciner les enfants. Depuis, cinq de mes petits-enfants ont été vaccinés à domicile », témoigne Alima Yakubu.

MSF a également apporté son soutien à l'unité de traitement de la diphtérie (DTU) de l'hôpital universitaire de Maiduguri, en collaboration avec le ministère de la Santé. La DTU a enregistré une forte augmentation du nombre de cas suspects pendant la campagne, ce qui témoigne d'une sensibilisation accrue et d'une meilleure orientation des patients par les agents de santé communautaires dans le cadre des efforts de vaccination.

« La poursuite de la vaccination de routine contre la diphtérie, l'amélioration de l'accès aux vaccins dans les zones d'instabilité et la lutte contre la réticence à la vaccination restent essentielles pour prévenir de futures flambées de maladies évitables par la vaccination, telles que la diphtérie. Il est indispensable d'accroître l'accès aux vaccins : les efforts visant à vacciner les enfants de l'État de Borno doivent rester une priorité afin d'éviter de nouvelles contaminations, d'endiguer la transmission et de sauver des vies », conclut Nao Muramoto.