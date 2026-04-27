Togo: Beach Handball - Le pays fait carton plein à domicile

26 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Depuis samedi et jusqu'à demain, les plages de la capitale accueillent le tout premier championnat d'Afrique de Beach Handball Seniors, organisé par la Confédération africaine de Handball en collaboration avec le ministère des Sports.

Et les hôtes n'ont pas déçu. Ce dimanche, les équipes togolaises ont réalisé un sans-faute : les hommes se sont imposés face à la Côte d'Ivoire (2-0), tandis que les dames ont dominé le Mali sur le même score (2-0). Deux victoires qui qualifient le Togo pour la suite de la compétition.

La finale est programmée lundi, jour qui coïncide avec la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Togo.

La compétition regroupe chez les messieurs le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Tunisie et le Togo. Chez les femmes, le Bénin, le Mali et le Togo.

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