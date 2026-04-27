Mali: Au pays - Le ministre de la Défense aurait été tué

L'information, si elle se confirme officiellement, change la dimension des attaques de samedi. Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, aurait été tué lors de l'assaut mené par le groupe jihadiste JNIM contre sa résidence à Kati, à 15 km au nord de Bamako, selon RFI et deux membres de sa famille.

Le ministère de la Défense n'a pas répondu aux demandes de commentaires dimanche.

Sadio Camara n'était pas un ministre ordinaire. Figure centrale de la junte dirigée par Assimi Goïta, il était l'un des principaux architectes du rapprochement entre Bamako et Moscou -- le pivot stratégique qui a conduit le Mali à chasser les forces françaises et occidentales pour se tourner vers les mercenaires russes du Corps Afrique.

« En tant qu'architecte central du rapprochement Mali-Russie, sa disparition soulignerait la capacité du JNIM à frapper au coeur même du pouvoir d'État », a déclaré Djenabou Cissé, chercheuse associée à la Fondation pour la Recherche Stratégique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le revers est tout aussi cuisant pour Moscou. Selon le diffuseur public russe Vesti, le Corps Afrique russe était engagé dans les combats dimanche, tentant notamment d'empêcher la prise du palais présidentiel. Des membres du contingent russe auraient été blessés.

Mais la situation à Kidal, ville stratégique dont la prise en 2023 avait été présentée comme une victoire emblématique, reste confuse.

Le FLA touareg affirme l'avoir reprise et évoque un accord permettant aux mercenaires russes de quitter un camp assiégé. L'armée malienne, elle, affirme que les opérations se poursuivent.

« Pour la Russie, cette attaque est un désastre », a tranché Ulf Laessing, de la Fondation Konrad Adenauer. « Ils n'ont pas pu empêcher la chute du bastion symbolique de Kidal. »

Arrivée au pouvoir avec la promesse de restaurer la sécurité, la junte malienne fait face à sa plus grave crise depuis les coups d'État de 2020 et 2021. L'ONU a appelé dimanche à une réponse internationale coordonnée face à la montée du terrorisme au Sahel.