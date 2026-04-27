Algérie: Plan d'action entre les secteurs des Travaux publics et de la Formation professionnelle pour accompagner les projets et développer les compétences

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader œuvre, a coprésidé, dimanche à Alger, avec la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Nacima Arhab, une réunion de travail consacrée à l'élaboration d'un plan d'action commun visant à assurer le suivi et l'accompagnement des mégaprojets structurants, notamment à travers le renforcement de la formation de ressources humaines qualifiées dans les spécialités requises par le secteur, indique un communiqué du ministère.

La réunion a porté sur les moyens de répondre aux besoins du secteur des travaux publics dans des domaines prioritaires, notamment les chemins de fer, les ports et les transports guidés, ainsi que le développement et la maintenance du réseau routier, dans le cadre de la mise en œuvre des projets décidés par le président de la République.

Ont pris part à cette rencontre des cadres centraux des deux secteurs, des responsables de plusieurs organismes et établissements concernés, à l'instar de l'Agence nationale des études et du suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), l'Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires (ANRIP), l'Entreprise d'exploitation du Métro d'Alger (EMA), ainsi que les directeurs des travaux publics des wilayas traversées par la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset dans ses tronçons reliant Laghouat, Ghardaïa, El Meniaa, In Salah et Tamanrasset, outre la ligne minière Est Annaba-Tébessa et d'autres lignes prévues.

La réunion a également été l'occasion de présenter et de définir les besoins du secteur liés aux projets en cours ou à lancer. Les participants ont ainsi présenté des exposés techniques détaillés sur les exigences en matière de formation et les spécialités nécessaires pour garantir un accompagnement efficace des chantiers.

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A cette occasion, une approche de travail visant le renforcement de la coordination entre les secteurs de la formation professionnelle et des travaux publics a été présentée. Celle-ci prévoit l'adaptation des parcours de formation aux besoins des projets ferroviaires, y compris ceux en cours de réalisation, avec une identification précise des spécialités requises.

Dans ce sillage, l'accent a été mis sur l'importance de renforcer la complémentarité entre les institutions de formation relevant du secteur des travaux publics, en particulier l'Ecole supérieure de management des travaux publics (ESMTP) de Sidi Abdellah, l'Ecole des métiers des travaux publics de Djelfa (EMTP), de même que l'Institut national de formation dans le domaine des travaux publics d'Aïn Defla, et leurs homologues du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels.

Lors de cette réunion, il a été convenu d'intensifier l'action conjointe afin de développer des spécialités de qualité répondant aux besoins du secteur, tout en soutenant la formation pratique au sein des entreprises nationales de réalisation et des directions des travaux publics, de manière à contribuer à l'amélioration de l'employabilité des diplômés et à fournir des compétences nationales qualifiées, avec une priorité accordée à la main d'oeuvre locale.