Algérie: Projet de système d'information unifié pour renforcer l'approvisionnement du marché national et réguler les prix

ALGER — La ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amel Abdellatif, a coprésidé, dimanche à Alger, avec la ministre, Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, une réunion de coordination, consacrée à l'étude d'un projet de système d'information destiné au suivi de l'approvisionnement du marché national et à la garantie du bon fonctionnement du service public, en application des instructions du Premier ministre, Sifi Ghrieb, a indiqué un communiqué du ministère.

La réunion s'est déroulée en présence des cadres de plusieurs secteurs concernés, ainsi que des représentants du ministère de la Défense nationale, du Commandement de la Gendarmerie nationale, de l'Agence de la sécurité des systèmes d'information, de la Direction générale de la Sûreté nationale et de l'Office national des statistiques.

Lors de cette rencontre, un exposé sur deux plateformes numériques adoptées par le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a été présenté. La première concerne le réseau de distribution, les espaces commerciaux et la surveillance des prix, tandis que la seconde porte sur les espaces de stockage, y compris les chambres froides et les entrepôts. Les deux plateformes seront intégrées dans le futur système d'information dédié au suivi de l'approvisionnement du marché national, ajoute la même source.

Dans ce contexte, Mme Abdellatif a précisé que la plateforme numérique dédiée au réseau de distribution et à la surveillance des prix permet un suivi précis et en temps réel de la situation de l'approvisionnement, tandis que la plateforme relative aux espaces de stockage offre une cartographie numérique localisant ces espaces, facilitant ainsi le suivi des stocks et contribuant à la prise de décision.

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De son côté, Mme Benmouloud a souligné que la mise en place d'un système d'information unifié pour le suivi de l'approvisionnement du marché permettra d'unir les efforts des différents secteurs, grâce à la mise à disposition de données précises et fiables, renforçant ainsi l'efficacité des interventions publiques, en conformité avec les dispositions du décret présidentiel n 25-320 portant mise en place d'un dispositif national de gouvernance des données.