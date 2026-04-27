Algérie: La HATPLC organise, mercredi et jeudi, un colloque international dans la wilaya d'El Oued

26 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par El Oued

ALGER — La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (HATPLC), organisera, mercredi et jeudi, en collaboration avec l'université Hamma-Lakhdar de la wilaya d'El Oued, un colloque international sur "l'évaluation des politiques de lutte contre la corruption du point de vue des Objectifs de développement durable (ODD)", indique un communiqué de l'autorité.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de coopération conclue entre la HATPLC et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, compte tenu du "rôle actif des politiques de lutte contre la corruption dans le renforcement de la transparence et de l'intégrité, et de l'importance des ODD".

Au programme de ce colloque figure l'organisation d'ateliers interactifs animés par des experts internationaux, "l'occasion d'évaluer les résultats enregistrés concernant le degré de mise en oeuvre de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption", ajoute le communiqué.

La rencontre constituera également "une plateforme de concertation générale en vue de préparer la deuxième phase de ladite stratégie".

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Ce colloque verra la participation de représentants de plusieurs secteurs, d'institutions constitutionnelles et d'instances nationales, conclut le communiqué.

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