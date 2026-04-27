Algérie: Arkab examine avec une délégation azerbaïdjanaise l'élargissement du partenariat bilatéral

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu dimanche à Alger, une délégation parlementaire de la République d'Azerbaïdjan, conduite par le président du groupe d'amitié parlementaire Azerbaïdjan-Algérie, président de la commission de la jeunesse de l'Assemblée nationale, Shahin Ismayilov, les entretiens ayant porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur des hydrocarbures et d'élargir les domaines de partenariat entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue en présence du président du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Azerbaïdjan à l'Assemblé populaire nationale (APN), Abdelbasset Gharbi, ainsi que de cadres du ministère, les deux parties ont souligné le caractère "amical et privilégié" des relations bilatérales, mettant l'accent sur le développement de la coopération dans plusieurs domaines, notamment les services aux puits, le développement des champs, le transport des hydrocarbures, le raffinage et la pétrochimie, de même que l'ensemble des activités liées à l'industrie pétrolière et gazière.

Les deux parties ont également insisté sur l'importance de renforcer les échanges d'expertises, d'expériences et de formation, en particulier dans les métiers du pétrole et du gaz, de manière à soutenir le développement des compétences humaines et à améliorer la performance à travers l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur.

Dans ce même contexte, les opportunités d'investissement et de partenariat entre les entreprises des deux pays ont été examinées, notamment entre le groupe Sonatrach et la Compagnie pétrolière et gazière nationale d'Azerbaïdjan (SOCAR), tout en évoquant les mécanismes à même de renforcer la coopération et les échanges techniques et technologiques.

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La rencontre a, en outre, été l'occasion de rappeler le mémorandum d'entente signé entre les deux pays en novembre 2022 à Alger, avec un accent sur sa mise en oeuvre effective sur le terrain, en vue d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et de consolider le partenariat stratégique bilatéral dans le domaine des hydrocarbures.

Par ailleurs, les deux parties ont échangé sur les évolutions des marchés mondiaux de pétrole et de gaz, soulignant la nécessité de poursuivre la coordination et la concertation dans le cadre de l'OPEC+ et du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), afin de contribuer au soutien de la stabilité des marchés et à la garantie de la sécurité des approvisionnements énergétiques.