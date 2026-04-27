Algérie: Le récitant algérien Salah Eddine Remal primé

ALGER — Le récitant algérien Mohamed Salah Eddine Remal a remporté la première place dans la première catégorie du concours de mémorisation du Saint Coran et de la Sunna du Prophète (QSSSL) destiné aux pays africains, lors de sa deuxième édition tenue à Dakar (Sénégal), indique, dimanche, un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

"Le récitant Remal a réussi à décrocher la première place dans la première catégorie, dédiée à la mémorisation intégrale du Saint Coran selon les dix lectures (qira'ates), lors d'un concours ayant vu la participation de 100 candidats représentant 53 pays africains", précise le communiqué.

Ce sacre honorable constitue "un nouvel acquis de qualité qui vient enrichir le palmarès de l'Algérie dans les manifestations coraniques internationales et reflète l'intérêt constant accordé au Livre d'Allah en matière de mémorisation, de psalmodie et d'enseignement".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cette occasion, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a félicité le récitant Remal qui "a honoré l'Algérie en la représentant lors de la deuxième édition du concours du serviteur des deux Lieux saints de l'Islam, le roi Salmane ben Abdelaziz Al-Saoud, de la mémorisation du Saint Coran et de la Sunna du Prophète (QSSSL) pour les pays africains".