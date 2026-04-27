Algérie: Le pays et l'Azerbaïdjan examinent le renforcement de leur partenariat dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables

26 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Ministère Energie

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, a reçu, dimanche à Alger, une délégation parlementaire de la République d'Azerbaïdjan, conduite par le président du groupe parlementaire d'amitié Azerbaïdjan-Algérie et président de la Commission de la jeunesse à l'Assemblée nationale, Shahin Ismayilov, dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de cadres du secteur, le chef de la délégation azerbaïdjanaise a présenté un exposé sur l'état du secteur de l'énergie dans son pays et son évolution, soulignant les similitudes avec l'Algérie en matière de chaîne de valeur englobant la production, le transport et la distribution, ainsi que les modes de consommation. Il a, à cet égard, exprimé la volonté de son pays d'élargir les domaines de coopération avec l'Algérie, notamment dans les énergies renouvelables.

De son côté, le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables a passé en revue les grands projets supervisés par le secteur et les efforts consentis dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de diversification énergétique, réaffirmant la position de l'Algérie en tant que partenaire fiable et acteur clé dans la garantie de la sécurité énergétique aux niveaux continental et international.

Dans ce contexte, M. Adjal a mis en avant les avancées réalisées dans le programme de développement des énergies renouvelables, notamment le projet de production de 15.000 MW en cours de réalisation, outre les efforts en vue d'une transition progressive vers les énergies propres, à travers le développement de projets d'hydrogène vert, d'énergie solaire photovoltaïque et d'énergie éolienne.

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Le ministre a également évoqué les actions engagées pour la réduction des émissions de carbone et le renforcement du processus de transition énergétique, ainsi que les différents domaines d'activité du secteur, notamment la production, le transport et la distribution de l'électricité et du gaz, la formation et la fabrication des équipements y afférents.

Au terme de la rencontre, les deux parties sont convenues d'organiser des réunions futures au niveau des experts, en vue d'explorer de nouvelles opportunités de coopération et d'élargir le partenariat dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables.

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