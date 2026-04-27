Algérie: Propriété intellectuelle - Un levier de revenus pour les clubs sportifs, soulignent des experts

ALGER — La propriété intellectuelle constitue un gisement pour diversifier les sources de financement des clubs sportifs en Algérie, ont souligné dimanche des responsables et experts réunis à Alger.

Intervenant lors d'un panel intitulé "Le rôle de la propriété intellectuelle dans l'innovation et l'économie du sport", organisé par l'Institut national algérien de la propriété intellectuelle (INAPI) à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, les participants ont appelé à une meilleure valorisation des actifs immatériels dans le secteur sportif.

Ils ont insisté sur la nécessité pour les clubs de déposer leurs marques, logos et autres signes distinctifs afin de les exploiter commercialement et d'en tirer des revenus supplémentaires, contribuant ainsi à améliorer leurs capacités financières et leurs conditions de fonctionnement.

Des exemples d'innovations ont été présentés, notamment des équipements sportifs intelligents, des vêtements intégrant des capteurs de performance ou encore des chaussures adaptées à différentes surfaces, dont les concepteurs ont protégé les inventions par des brevets auprès de l'INAPI.

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Malgré ce potentiel, seuls 13 clubs de football, professionnels ou amateurs, disposent actuellement de marques enregistrées en Algérie, illustrant "l'ampleur du travail à accomplir", selon les intervenants.

Représentant le ministre de l'Industrie, le secrétaire général du ministère, Khireddine Ben Aïssa, a relevé que les clubs commencent progressivement à intégrer une logique de professionnalisation, marquée par un intérêt croissant pour la protection de leur identité juridique et commerciale.

Cette évolution traduit, selon lui, un besoin accru d'accompagnement en matière de propriété intellectuelle au profit des acteurs du sport, notamment dans le football professionnel.

Dans ce cadre, l'INAPI a réaffirmé sa disponibilité à soutenir le secteur à travers des actions de sensibilisation, des formations spécialisées et des diagnostics des portefeuilles de marques et de brevets.

L'objectif est de permettre aux clubs, fédérations et associations de mieux protéger et valoriser leurs actifs immatériels.

Le secrétaire général du ministère des Sports, Fouad Makhlouf, a, pour sa part, souligné que le sport est désormais un secteur économique à part entière, constituant un indicateur de compétitivité et un vecteur de production de connaissances, en constante interaction avec les évolutions technologiques.

De son côté, le représentant de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Othmane Ahmed Essalek, a estimé que les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle déterminant dans la structuration d'un écosystème liant innovation, investissement et performance, dans un contexte où le sport s'impose comme une industrie mondiale.

Le directeur général de l'INAPI, Abdelhafid Belmehdi, a rappelé que la propriété intellectuelle peut générer des revenus significatifs à travers les marques, les brevets et les dessins industriels, tout en soulignant que le potentiel reste important en Algérie, notamment dans les équipements sportifs et les droits de diffusion.