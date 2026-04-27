Ethiopie: L'industrialisation verte du pays - Un tournant stratégique au parc industriel de Hawassa

Addis-Abeba — L'inauguration des unités industrielles Toyo Phase 2, Origin, Lumintech (spécialisées dans le solaire), ainsi que de l'usine HZ Gas au Hawassa Industrial Park, constitue une étape déterminante dans la mutation industrielle et énergétique de l'Éthiopie.

Mise en lumière par une publication du Bureau du Premier ministre, cette initiative traduit une orientation stratégique claire vers une industrialisation durable, tournée vers l'exportation et ancrée dans une logique de croissance à long terme.

Au centre de cette dynamique se trouve une forte synergie entre le développement des énergies renouvelables et l'expansion du secteur manufacturier.

Les installations solaires de Toyo Phase 2, Origin et Lumintech affichent ensemble une capacité de production estimée à 11,3 gigawatts d'équipements par an. Bien qu'il s'agisse d'une capacité industrielle et non d'une production directe d'électricité, ce volume reste significatif.

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Il positionne le pays comme un futur hub africain de fabrication de technologies solaires, capable de satisfaire la demande locale tout en se projetant sur les marchés régionaux et internationaux.

Cette orientation s'inscrit pleinement dans la volonté nationale de promouvoir une énergie propre et de renforcer la résilience face aux défis climatiques.

Parallèlement, l'usine HZ Gas joue un rôle structurant en fournissant des intrants industriels essentiels. Avec une capacité annuelle de 900 tonnes d'oxygène, 40 000 tonnes d'azote et 7 tonnes d'hydrogène, elle alimente des secteurs clés tels que la santé, la métallurgie, l'agroalimentaire et la chimie.

La production locale de ces gaz permet de réduire les importations, de maîtriser les coûts et d'améliorer la compétitivité du tissu industriel.

Les impacts économiques et sociaux de ces investissements sont également notables.

La création de plus de 4 650 emplois favorise l'inclusion économique, le développement des compétences et l'amélioration des conditions de vie.

Le parc industriel de Hawassa s'affirme ainsi non seulement comme un pôle de production, mais aussi comme un levier de transformation socio-économique, en intégrant progressivement la main-d'oeuvre locale aux chaînes de valeur mondiales.

En outre, le niveau élevé d'automatisation et l'échelle de production témoignent d'une évolution du modèle industriel éthiopien vers des systèmes plus avancés technologiquement.

Ce changement est essentiel pour accroître la productivité, améliorer la qualité des produits et renforcer la compétitivité à l'export.

En développant ses capacités manufacturières, l'Éthiopie consolide son rôle dans l'industrialisation du continent et renforce son attractivité auprès des investisseurs étrangers.

D'un point de vue stratégique, ce projet conforte également le positionnement du pays comme acteur majeur de la croissance verte. L'intégration de la production d'équipements pour les énergies renouvelables au sein d'un parc industriel illustre une approche cohérente conciliant développement économique et durabilité environnementale.

Elle renforce aussi la crédibilité de l'Éthiopie sur la scène climatique internationale, en apportant des réalisations concrètes à ses engagements.

En définitive, cette inauguration dépasse le cadre d'un simple événement industriel.

Elle marque une avancée tangible vers une économie plus diversifiée, résiliente et durable.

En combinant innovation énergétique, expansion industrielle et création d'emplois, l'Éthiopie jette les bases d'un modèle de croissance compétitif et respectueux de l'environnement.