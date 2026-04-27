Ethiopie: L'industrie manufacturière occupe une place stratégique dans les efforts de consolidation de l'économie éthiopienne - Ministre Melaku Alebel

26 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, a affirmé que le gouvernement met l'accent sur le développement du secteur manufacturier pour renforcer les fondements économiques de l'Éthiopie.

S'exprimant à l'occasion de la course urbaine de 10 kilomètres « Ethiopia Tamrit », organisée sur la place Meskel, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les capacités industrielles et à valoriser les produits fabriqués localement.

L'événement a réuni plusieurs hauts responsables, parmi lesquels la ministre de la Culture et des Sports, Shewit Shanka, l'adjoint au maire d'Addis-Abeba, Jantrar Abay, ainsi que le président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme, Sileshi Sihine.

Le ministre Melaku a expliqué que cette initiative visait à promouvoir les équipements sportifs produits dans le pays et à mettre en lumière les avancées des industries engagées dans la substitution aux importations.

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« Le gouvernement accorde une priorité claire à l'industrie manufacturière pour asseoir une base économique solide », a-t-il déclaré, soulignant que les réformes entreprises ces dernières années commencent à produire des résultats concrets.

Il a également indiqué que la dynamique du secteur s'est intensifiée depuis le lancement de l'initiative « Ethiopia Tamrit », avec des progrès notables tant en termes de qualité que de volume de la production nationale.

Selon lui, l'adoption des produits locaux s'inscrit dans une tendance croissante, plusieurs biens auparavant importés étant désormais fabriqués en Éthiopie.

Il a assuré que les efforts se poursuivraient afin de renforcer la contribution du secteur à l'économie nationale et d'accélérer la transformation industrielle.

De son côté, la ministre Shewit Shanka a mis en avant les investissements réalisés dans le domaine sportif, estimant que le développement des infrastructures crée de nouvelles opportunités pour la participation et l'épanouissement des jeunes.

Elle a souligné que la synergie entre le sport et l'industrie favorise le remplacement des équipements importés par des produits locaux, précisant que les tenues utilisées lors de la course avaient été entièrement fabriquées en Éthiopie, illustrant ainsi le renforcement de cette coopération.

Enfin, le maire adjoint, Jantrar Abay, a salué les progrès significatifs enregistrés dans le secteur industriel d'Addis-Abeba, notant que les réformes ont accru les capacités de production et consolidé le rôle de la capitale dans la mise en oeuvre du programme national de fabrication.

Lire l'article original sur ENA.

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