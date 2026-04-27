Burkina Faso: Le président de l'IPN reçoit les orientations du Président du Faso

26 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accordé une audience ce samedi 25 avril, à une délégation de l'Institut des Peuples Noirs- Farafina (IPN-Farafina) conduite par son président, Dr Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla.

« Le Chef de l'État malgré son agenda très chargé a bien voulu nous recevoir, parce que l'IPN lui tient beaucoup à coeur », dit d'emblée le président de l'IPN-Farafina, Dr Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla à l'issue de l'audience.

Au cours de la rencontre, la délégation a, d'abord, fait le bilan des activités de l'IPN, au Chef de l'État, avant de recevoir ses orientations. « Il en était satisfait. Il nous a prodigués des encouragements », déclare M. KYELEM de Tambèla.

Rappelant la vision du Président du Faso, le président de l'IPN-Farafina indique que « l'IPN est un instrument révolutionnaire dont l'objectif est de contribuer à la transformation des mentalités des Burkinabè et des Peuples noirs ».

Pour lui, il s'agit de leur faire comprendre qu'ils ont leur destin en main, explique-t-il, avant d'annoncer le lancement des activités de l'IPN-Farafina dans les jours à venir.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.