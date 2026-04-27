Angola: L'ambassadeur d'Angola plaide pour un renforcement de la coopération Afrique-Corée du Sud

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Corée du Sud, Sianga Abílio, a plaidé vendredi à Séoul pour un renforcement de la coopération entre ce pays asiatique et le continent africain.

Selon un communiqué de presse reçu aujourd'hui par l'ANGOP, le diplomate s'exprimait lors de la réunion mensuelle du Groupe des ambassadeurs des pays africains (AGA), tenue à l'ambassade d'Angola en Corée du Sud.

Parmi les différents sujets abordés, l'ordre du jour était axé sur la préparation de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères africains et le gouvernement coréen, prévue en juin prochain.

D'après le communiqué, Sianga Abílio a encouragé ses homologues à renforcer leur interaction avec les institutions centrales de leurs pays respectifs, afin de mieux préparer les documents qui seront examinés lors de la réunion ministérielle.

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Il a également suggéré que la partie coréenne soit invitée à définir le format du Forum des affaires, afin de garantir la participation des entreprises africaines.

La Corée du Sud a renforcé sa présence sur le continent africain ces dernières années, cherchant à consolider ses liens diplomatiques et économiques.

Ces réunions ministérielles permettent généralement d'harmoniser les intérêts stratégiques et de créer de nouvelles opportunités de coopération entre les pays africains et le gouvernement coréen.

La réunion du Groupe des ambassadeurs africains en Corée du Sud a également été marquée par un dîner d'adieu en l'honneur de l'ambassadeur de Tanzanie, Tologani Mavura, récemment nommé au même poste auprès des Nations Unies à New York.