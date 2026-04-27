La Tunisie a conquis deux médailles lors de la 19e édition des Championnats d'Afrique de gymnastique artistique 2026 (seniors et juniors, garçons et filles), qui se déroulent à Yaoundé, au Cameroun, jusqu'au 27 avril 2026.

Le jeune gymnaste tunisien Taha Khalil Kemiti a décroché la médaille d'argent en finale du sol chez les juniors garçons, s'inclinant face à l'Égyptien Mazen Essayed, sacré champion d'Afrique, tandis que le bronze est revenu à son compatriote Abdallah El-Chaarawi.

Chez les juniors filles, Mariem Feki a obtenu la médaille de bronze aux barres asymétriques, complétant un podium dominé par les Égyptiennes Tia El-Midani (or) et Malak Moqalled (argent). La Tunisie participe à ces championnats continentaux avec sept gymnastes : Taha Khalil Kemiti (juniors garçons), Mariem Feki, Linda Ben Ghorbel et Dina Safdi (juniors filles), ainsi que Moatazbillah Jelassi, Ahmed Laabidi et Louay Sahli (seniors hommes).