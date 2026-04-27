Tunisie: Arrêt sur image - une forêt... en plein appartement au centre-ville

Dans un souci d'embellissement des façades et des lieux de vie qu'ils occupent et afin d'en améliorer le confort, certains habitants choisissent de végétaliser leurs immeubles en y faisant pousser des plantes grimpantes telles que le bougainvillier.

Il est fréquent, en effet, de voir dans le centre-ville des façades de vieux immeubles recouvertes de plantes grimpantes luxuriantes. Ces végétaux contribuent à apporter de la fraîcheur et à atténuer la chaleur à l'intérieur des appartements, notamment durant la période estivale.

Cependant, certaines de ces variétés ont tendance à croître rapidement et à devenir envahissantes en se transformant en des mini forêts qui ne laissent plus trop de place dans les balcons et qui finissent par devenir gênantes tant pour les propriétaires que pour leurs voisins.

En Chine, des immeubles végétalisés ont fini par être abandonnés par les occupants à cause de la croissance d'une végétation luxuriante devenant incontrôlable et qui a entraîné la prolifération de moustiques et d'autres nuisibles, rendant le quotidien des occupants invivable.

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Si la végétalisation des espaces de vie constitue une solution intéressante face à la hausse des températures, notamment en été, elle doit néanmoins être pensée et encadrée. Le recours à des spécialistes en horticulture ou en jardinage permet de choisir des espèces adaptées, esthétiques et non invasives, afin de préserver à la fois le bien-être des occupants et celui du voisinage.